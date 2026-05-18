Fan Fest en CDMX contará con mega pantalla sostenida en estructura de unos 50 metros

El Fan Fest donde se podrán seguir los juegos del Mundial de futbol 2026 comienza a tomar forma en el Zócalo de la Cuidad de México.

Desde inicios de mayo fueron delimitadas las áreas donde se construyen la pantalla y torres de audio y donde se ubicarán las áreas de patrocinadores. Se trata de áreas al norte y sur de la Plaza de la Constitución.

Al norte, frente a la Catedral Metropolitana, se construye la estructura que sostendrá la pantalla del complejo.

Estructuras que darán forma al Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de la CDMX Foto: Arturo Páramo

Se trata de una estructura de unos 35 metros de altura y alrededor de 50 metros de ancho. A los lados, se construyen las estructuras que sostendrán los equipos de audio.

Del lado sur ya fueron construidas dos estructuras para albergar a los aficionados autorizados por los patrocinadores, y se está construyendo una tercera estructura de ese tipo.

Estructuras que darán forma al Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de la CDMX Foto: Arturo Páramo

Cada estructura ha sido construida con vigas de acero a manera de columnas y recubierta con tablarroca.

Las estructuras ocupan alrededor de una cuarta parte de la superficie del Zócalo y de circuito Plaza de la Constitución.

El Mundial será inaugurado el 11 de junio en el estadio Ciudad de México, antes estadio Azteca.

Trabajan en las estructuras que darán forma al Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de la CDMX Foto: Arturo Páramo

jcp