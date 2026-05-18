Fan Fest en CDMX contará con mega pantalla sostenida en estructura de unos 50 metros
Frente a la Catedral Metropolitana se construye la estructura que sostendrá a la mega pantalla del evento; se trata de una estructura de unos 35 metros de altura y alrededor de 50 metros de ancho
El Fan Fest donde se podrán seguir los juegos del Mundial de futbol 2026 comienza a tomar forma en el Zócalo de la Cuidad de México.
Desde inicios de mayo fueron delimitadas las áreas donde se construyen la pantalla y torres de audio y donde se ubicarán las áreas de patrocinadores. Se trata de áreas al norte y sur de la Plaza de la Constitución.
Al norte, frente a la Catedral Metropolitana, se construye la estructura que sostendrá la pantalla del complejo.
Se trata de una estructura de unos 35 metros de altura y alrededor de 50 metros de ancho. A los lados, se construyen las estructuras que sostendrán los equipos de audio.
Del lado sur ya fueron construidas dos estructuras para albergar a los aficionados autorizados por los patrocinadores, y se está construyendo una tercera estructura de ese tipo.
Cada estructura ha sido construida con vigas de acero a manera de columnas y recubierta con tablarroca.
Las estructuras ocupan alrededor de una cuarta parte de la superficie del Zócalo y de circuito Plaza de la Constitución.
El Mundial será inaugurado el 11 de junio en el estadio Ciudad de México, antes estadio Azteca.
jcp