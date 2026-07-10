Falsas inspectoras de Cofepris reciben 25 años de cárcel por extorsión

Dos mujeres, que se hicieron pasar por inspectoras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), fueron sentenciadas a 25 años de prisión tras acreditarse su responsabilidad en el delito de extorsión en contra de un comerciante.

Las sentenciadas fueron identificadas como Brenda “N” y María “N”, quienes cometieron el delito de extorsión agravada en pandilla, delito que se cometió el año pasado, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

La investigación acreditó que, el 22 de abril de 2025, las sentenciadas simularon ser funcionarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mediante chalecos e identificaciones apócrifas, con las que se presentaron en un establecimiento de venta de alimentos en la alcaldía Iztacalco”.

María le informó a uno de los empleados que se procedería con la clausura del establecimiento, ya que no contaba con las medidas de salubridad adecuadas para operar, por lo que se podría establecer una multa de entre 90 y 120 mil pesos.

El trabajador notificó al dueño del establecimiento, quien acudió para entrevistarse con las dos mujeres, las supuestas inspectoras le exigieron 25 mil pesos para detener el procedimiento administrativo, ya que intercederían ante su coordinador.

El propietario salió del lugar con el propósito de reunir el dinero solicitado, durante el trayecto pidió apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo acompañaron de regreso al establecimiento. Tras corroborar que las identificaciones de las mujeres eran apócrifas, los policías las detuvieron y pusieron a disposición del agente del Ministerio Público”.

En el juicio se acreditó la responsabilidad de ambas mujeres, lo que fue posible por dictámenes periciales y otros medios de prueba, esto permitió que el juez estableciera la sentencia de 25 años de cárcel para cada una de ellas, así como una multa de 565 mil 700 pesos.

Su captura ocurrió en la colonia Viaducto Piedad, cuando el dueño del establecimiento dedicado a la venta de pollo solicitó su apoyo sobre las calles Juan José Eguiara y Eguren, además de indicarles en sitio en donde estaban las falsas inspectoras de Cofepris.

Los agentes de la SSC detuvieron a las mujeres 36 y 34 años de edad, a quienes les encontraron dos identificaciones con logotipos de una dependencia de gobierno, por lo que fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público correspondiente.