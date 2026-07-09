Piden investigar si extorsión está detrás de muerte de reclusas en Santa Martha Acatitla

La diputada local del PAN, Olivia Garza, expresó que en los últimos tres meses han fallecido en el penal de Santa Martha Acatitla seis internas, cuyas muertes podrían estar relacionadas con un tema de extorsión, por lo que pidió a la autoridad investigar los casos.

En los recorridos por colonias de Iztapalapa nos dijeron que estaba muy fea la situación en Santa Martha, pensamos que tal vez hay una situación de extorsiones y esas extorsiones culminaron con la pérdida de vida de personas”, dijo Garza en entrevista con Excélsior.

La diputada comentó: “Me dijeron que en estos casos las internas no podían o no querían pagar la extorsión y terminaron mal”.

Ante esta circunstancia, Garza presentó esta semana una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), para que se investigue la posible responsabilidad de las autoridades penitenciarias sobre estos hechos.

Y pidió a la fiscalía local que se esclarezcan las circunstancias en las que fallecieron las internas Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura, hechos que sucedieron entre el 12 de marzo y el 12 de junio pasado.

Presentamos la denuncia en la fiscalía especializada de servidores públicos, lo encaminamos a las personas que tienen que ver con la seguridad, porque creemos que allí está el meollo, necesitamos que se pidan explicaciones desde el nivel más bajo hasta el más alto, no puede ser que una persona muera en un penal y que no pase nada y menos seis personas”.

La diputada destacó el caso de Diana Laura, quien falleció en junio, al respecto las autoridades del penal dijeron que se trató de un suicidio.

Sin embargo, Garza comentó a este diario: “Ella falleció un día antes de ser liberada. Esas cosas no pasan”, comentó en torno a la versión oficial.