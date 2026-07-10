Engañan con 'gangas' deportivas; SSC alerta de fraudes en redes sociales

Las supuestas ofertas de artículos deportivos a precios de remate en redes sociales se han convertido en un gancho para estafadores que desaparecen con el dinero de sus víctimas o utilizan comprobantes de pago falsos para quedarse con la mercancía, advirtió la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Productos del Mundial Especial

La Policía Cibernética de la dependencia alertó que el incremento de las compras y ventas a través de grupos de Facebook y otras plataformas digitales ha abierto un nuevo frente para los fraudes, que afectan por igual a compradores y vendedores.

De acuerdo con la corporación, uno de los métodos más utilizados consiste en publicar tenis, bicicletas, ropa deportiva, aparatos de ejercicio y otros artículos a precios muy por debajo de su valor comercial.

Una vez que la víctima realiza el depósito o la transferencia, el supuesto vendedor “deja de responder, elimina la publicación y desaparece” sin entregar el producto.

Además se alertó que los delincuentes también engañan a quienes venden estos artículos mediante comprobantes de pago alterados o falsificados para que entreguen la mercancía antes de confirmar que el dinero fue abonado a su cuenta, indicó la Policía Cibernética.

La corporación agregó que también se han detectado casos en los que los estafadores solicitan datos personales, bancarios o códigos de verificación con el pretexto de concretar la operación, “información que posteriormente utilizan para cometer fraudes financieros o robo de identidad”.

Ante este panorama, la Policía Cibernética recomendó verificar la identidad y reputación de la contraparte antes de cerrar cualquier trato, evitar pagos por adelantado a personas desconocidas y confirmar directamente en la aplicación bancaria que los recursos hayan sido depositados antes de entregar un producto.

Además, pidió “desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos, realizar las entregas en lugares públicos y seguros”, además de acudir acompañado y no compartir información confidencial con terceros.

La corporación exhortó a reportar perfiles y publicaciones sospechosas al número 55 5242 5100, extensión 5086, o por medio del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Ello, al advertir que la prevención y la verificación de la información siguen siendo la mejor defensa frente a este tipo de estafas que proliferan en las redes sociales.