Violencia emocional y extorsión acechan a personas mayores en CDMX

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México atendió a 111 mil 182 personas mayores durante los últimos seis años. Con servicios gratuitos de orientación psicológica y jurídica.

En ese sentido, el organismo presentó el informe "Vivir con Dignidad: Proteger el Bienestar Emocional y la Seguridad de las Personas Mayores. Reporte 2025-2026", un diagnóstico integral que expone los riesgos de este sector.

Adulta mayor lesionada. Canva

El estudio revela que la violencia emocional encabeza los reportes con el 58% de las denuncias, registrando a los propios hijos como los principales agresores. En el rubro delictivo, la extorsión representa el 51.3% de los casos y el fraude alcanza el 27.6%, consumándose de forma efectiva en el 43% de los incidentes.

Anciano sujetando un bastón con su mano

Asimismo, la brecha de alfabetización digital agrava el panorama: el 21% de los ilícitos contra adultos mayores ocurren en redes. En dicho entorno, el esquema de "montadeudas" encabeza las incidencias con 29.9%, seguido por fraudes generales (14.6%), fraude en compraventa (13.5%), robo de identidad (13.3%) y extorsión (12.4%), además de ciberacoso y fraudes con inteligencia artificial.

“El Consejo Ciudadano es una pieza fundamental de acompañamiento para las Personas Mayores. Su valor reside en ofrecer espacios accesibles para generar mecanismos de prevención de la violencia, alfabetización digital y atención a la salud emocional”, destacó la Dra. Clara Luz Álvarez, investigadora y Consejera Honoraria del organismo.

El reporte enfatiza que estas conductas no responden a la falta de habilidad tecnológica, sino a que los delincuentes explotan vulnerabilidades para generar miedo, urgencia o dependencia.