Vuelca pipa en bajo puente de Palmas; hay un herido y caos vial

Se registró la volcadura de una pipa de transporte de agua en el bajo puente de Avenida Paseo de las Palmas, a la altura de Montes Urales Norte, dejó como saldo una persona lesionada y una severa afectación vehicular en la colonia Lomas de Chapultepec I Sección, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo.

El percance ocurrió en las inmediaciones del centro comercial Lomas Plaza, donde el vehículo de carga, con cabina color rojo y tanque gris, quedó recostado sobre uno de sus lados tras perder el control al transitar por el bajo puente de la vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio a bordo de la ambulancia CDMX-24 para brindar atención médica al operador de la pipa, quien resultó con heridas tras el impacto. Hasta el momento, los cuerpos de socorro se encuentran a la espera del diagnóstico médico definitivo sobre el estado de salud del chofer.

La emergencia movilizó a personal de Tránsito y patrullas de sector de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), así como a elementos de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo y a integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes arribaron en la unidad MP-005 para realizar labores de contención de riesgos y verificar posibles fugas del suministro.

Para agilizar el retiro de la pesada unidad y restablecer el flujo en la zona, al lugar se desplazó la grúa MX-785. Los equipos de emergencia continúan trabajando en las maniobras para incorporar el camión cisterna y realizar su posterior traslado fuera de la arteria vial.