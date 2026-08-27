Extorsionadores obligaban a repartidores de apps a llevar droga en CDMX

Luego de varias investigaciones, policías de la Ciudad de México realizaron tres cateos en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, donde fueron detenidos tres sujetos y dos mujeres por presunta extorsión a repartidores de plataformas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que la célula delictiva no sólo estaría relacionada con extorsiones y narcomenudeo.

Su modus operandi era particularmente abusiva; al parecer interceptaban a repartidores de plataformas y les exigían una cuota semanal para dejarlos trabajar y realizar entregas en distintas colonias.

Los cateos Especial

Pablo Vázquez Camacho detalló además que en algunos casos los repartidores eran obligados a llevar droga escondida entre las mochilas y cajas de las propias empresas de reparto, una forma con la que el grupo buscaba pasar desapercibido ante las autoridades.

Oswaldo “N”, Amalia Lizbeth “N”, Juan Carlos “N”, Nancy “N” y Enrique “N” fueron detenidos y las investigaciones siguen para ubicar a más personas presuntamente relacionadas con esta red.