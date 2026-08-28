CDMX tendrá hoy ambiente caluroso y fuertes lluvias con granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este viernes 28 de agosto se prevé un ambiente caluroso en la mayor parte de la capital, acompañado de cielo medio nublado a nublado, chubascos y precipitaciones fuertes puntuales con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, los termómetros registrarán una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 14 °C.

Persisten en el Valle de México calor y nublados sin potencial de lluvia. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Asimismo, el pronóstico de tiempo severo indica que las precipitaciones de mayor intensidad y la granizada se concentrarán principalmente en las alcaldías del sur y poniente de la Ciudad de México, en un horario comprendido entre las 14:00 y las 19:00 horas, acumulando un promedio de lluvia estimado entre los 10 y 20 mm.

Calor y lluvia es lo que se prevé para hoy en la CDMX

La dependencia detalló que se anticipa viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, alcanzando ráfagas con rachas de hasta 40 km/h. Por este motivo, los cuerpos de protección civil exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta ante el posible impacto en la vialidad e infraestructura urbana.

Respecto a la actividad volcánica del Popocatépetl, el semáforo de alerta permanece en Amarillo Fase 2. La SGIRPC advirtió que en caso de existir una emisión de ceniza, la pluma se desplazará hacia el oeste, por lo que las partículas se dirigirían directamente hacia la zona urbana de la Ciudad de México. Se pide a la población tomar precauciones ante la eventual caída de material volcánico.