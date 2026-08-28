Viernes de marcha, manifestaciones y eventos en CDMX ¡Toma precauciones!

Este 28 de agosto la agenda de la SSC de la Ciudad de México contempla una marcha, 10 manifestaciones y una cita agendada, además de dos rodadas motociclistas y 17 eventos masivos.

El Centro Histórico será uno de los puntos con mayores complicaciones viales desde Bellas Artes, Palacio Nacional y los alrededores del Templo de San Hipólito cerca del Metro Hidalgo.

También habrá concentraciones en la Doctores, Gobernación, Polanco, Zacatenco, Ciudad Universitaria y Coyoacán. Te damos opciones viales.

MARCHAS

Movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende”

Desde las 9:30 horas, integrantes del movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende” comenzarán a reunirse frente al Palacio de Bellas Artes para realizar la marcha “Por el derecho a decidir hasta el final de la vida”.

Movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende” Cuartoscuro

La movilización tendrá dos paradas. Alrededor de las 10:15 horas prevén llegar al Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende, y posteriormente, cerca de las 10:30, continuarán hacia Palacio Nacional, en el Zócalo.

La intención es entregar las más de 180 mil firmas que aseguran haber reunido a favor de la llamada “Ley Trasciende”, con la que buscan reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida, garantizar una muerte digna y acompañamiento médico, ético y humano para pacientes con enfermedades incurables y sus familias. Varias organizaciones relacionadas con el derecho a morir con dignidad respaldarán la movilización.

Alternativas viales: Pueden utilizarse José María Izazaga, Eje 1 Norte, Circunvalación, Fray Servando Teresa de Mier y Paseo de la Reforma, dependiendo del destino.

MANIFESTACIONES

Por Ciclista atropellado por Metrobús

A las 9:00 horas, integrantes de la organización “1º de Agosto” acudirán a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.

El grupo entregará un oficio para solicitar aclaraciones sobre el caso de un ciclista y repartidor de 21 años que murió atropellado por una unidad del Metrobús en febrero de 2021, en el cruce de Balderas y Artículo 123.

Podrían sumarse otras organizaciones y no se descartan afectaciones a la circulación, así que conviene tomar precauciones en la zona de la Fiscalía.

Alternativas viales: Dr. Río de la Loza, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Chapultepec, Eje 2A Sur y Calzada de Tlalpan.

Actividad cannábica

También desde las 9:00 horas, Siembra Cultura A.C. estará en la Plaza de Lectura José Saramago, ubicada prácticamente en el cruce de Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma.

Movimiento Cannabico, descontento con decisión del Senado

Mantendrán su espacio informativo sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar de los usuarios.

Alternativas viales: Marina Nacional, Río Lerma, Río Mississippi, Avenida Chapultepec y calles interiores de la colonia Cuauhtémoc.

Jubilados del IPN

A las 10:00 horas, jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán en el acceso vehicular del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Wilfrido Massieu y Avenida Instituto Politécnico Nacional, Nueva Industrial Vallejo.

También los estudiantes denunciaron Foto: José Antonio García | Excélsior

Su reclamo es por finiquitos y gratificaciones de jubilación que, aseguran, permanecen retenidos o con adeudos desde el ejercicio fiscal de 2024. A la protesta podrían sumarse familiares de trabajadores fallecidos, personal en activo y representantes sindicales.

No se descarta que posteriormente se desplacen hacia la Dirección General del IPN, en Zacatenco, además de posibles afectaciones viales durante sus actividades.

Alternativas viales: Avenida de los Cien Metros, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Ticomán, Acueducto de Guadalupe y Montevideo.

Estudiantes llevarán protesta a Gobernación

También a las 10:00 horas, integrantes de la Confederación de Estudiantes de México ofrecerán una conferencia de prensa frente a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez.

Exigirán la liberación inmediata de un defensor de derechos humanos y asesor jurídico del Consejo Estudiantil de la Normal Rural Carmen Serdán. A la actividad podrían sumarse colectivos de estudiantes de la UNAM y la agenda advierte que no se descartan afectaciones viales como medida de protesta.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Balderas, Bucareli y Circuito Interior.

Defensores del Refugio Franciscano

A las 11:00 horas, integrantes de Amigos del Refugio Franciscano volverán a la Junta de Asistencia Privada, ubicada en Calderón de la Barca 92, colonia Polanco.

El primer grupo que será reubicado está conformado por 293 perros que se mantienen en el refugio temporal del Ajusco Gobierno de la Ciudad de México

Los inconformes piden una auditoría e investigación sobre la venta del predio del refugio a un particular y denuncian que los animales que permanecen bajo resguardo gubernamental no han recibido la atención adecuada.

Podrían sumarse otras organizaciones animalistas y tampoco se descartan afectaciones a la circulación durante la protesta.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Homero, Horacio, Mariano Escobedo y Ferrocarril de Cuernavaca.

Recolección de firmas por una muerte digna

A las 11:00 horas, la iniciativa ciudadana “Libertad para Morir” realizará actividades simultáneas en el Centro Nacional de las Artes, sobre Río Churubusco, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

En ambos sitios continuarán reuniendo firmas para impulsar la “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, enfocada en pacientes con enfermedades avanzadas o incurables.

Alternativas viales: para el Cenart, Calzada de Tlalpan, División del Norte, Ermita Iztapalapa y Presidente Plutarco Elías Calles; para Ciudad Universitaria, Avenida Universidad, Insurgentes Sur, Eje 10 Sur y Avenida del Imán.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas, Plataforma 4:20 tendrá presencia en el Monumento a la Madre, en Insurgentes y Manuel Villalongín; en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y en Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Realizarán recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres para reducir riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación en materia de cannabis.

Alternativas viales: para el Monumento a la Madre, Paseo de la Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Avenida Universidad, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur; y para Gran Canal, Eduardo Molina, Congreso de la Unión y Eje 1 Norte.

Performance en el Hemiciclo para hablar de machismo

A las 17:00 horas, Género y Desarrollo A.C. realizará en el Hemiciclo a Juárez el performance “Reflexatrón: El espejo de la reflexión”.

La actividad busca cuestionar el impacto del machismo entre los hombres, hablar de la construcción de relaciones más igualitarias y poner sobre la mesa la necesidad de romper con roles tradicionales de género. Podrían presentarse afectaciones viales mientras se desarrolla el acto.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Balderas, Eje Central, José María Izazaga y Eje 1 Norte.

Asamblea comunitaria en Milpa Alta

A las 18:00 horas, vecinos de San Bartolomé Xicomulco realizarán una Asamblea General Comunitaria en la Plaza Cívica Xicomulco, ubicada en Avenida Juárez y Agustín de Iturbide, Milpa Alta.

La reunión será para elegir al nuevo comité encargado de administrar el deportivo “Tlachco”, un espacio comunitario utilizado por las familias de la zona. La agenda no descarta afectaciones a la circulación mientras se realiza la asamblea.

Alternativas viales: utilizar las calles periféricas de San Bartolomé Xicomulco y evitar el entorno inmediato de la Plaza Cívica mientras se desarrolla la reunión.

Firmas contra dirigente del SME

Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará nuevamente mesas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya.

La actividad forma parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” y busca reunir firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 7 Sur Municipio Libre.

CITA PROGRAMADA

Artesanos triquis

A las 15:00 horas, integrantes de la Unión Social de Artesanos Indígenas Triquis acudirán a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera.

El grupo solicitará espacios para poder vender sus artesanías sobre la calle José María Marroquí, en el Centro Histórico.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Lorenzo Boturini y Calzada de Tlalpan.

EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO

¿En qué películas y series sale Rosalía? Estas son sus apariciones Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

A las 20:00 horas, Rosalía vuelve al Palacio de los Deportes con su “Luz Tour 2026”, donde se esperan 20 mil personas. También habrá funciones de La Malinche, El Rey León, Surfistas del Sistema y Leyendas Legendarias.

En el WTC desde las 08:00 horas continúa la entrega de números del Maratón de la Ciudad de México, durante el día podría sentirse mayor movimiento en los alrededores de Filadelfia, Dakota e Insurgentes.

A las 19:00 horas, Atlante recibe a León en el Estadio Banorte, con 30 mil aficionados previstos. Más tarde, a las 20:30, habrá lucha libre profesional en la Arena México, con 9 mil asistentes.

La llamada iglesia de San Judas Tadeo es en realidad el templo de Templo de San Hipólito. Foto: Rodolfo Dorantes

Y desde las 7:00 de la mañana el Templo de San Hipólito y San Casiano recibirá la tradicional celebración a San Judas Tadeo, se estima que acudan alrededor de 60 mil personas.

Además, continúan actividades como Zócalo de las Ciencias, Abastur, la Feria del Nopal 2026, “México Aquí” y “Ciudad que cuida a quien cuida”.