Se extiende hasta el 26 de junio el corte de agua en Tlalpan por reparación de megafuga

El corte de agua que se lleva a cabo en la alcaldía Tlalpan, para reparar la fuga de agua de 20 pulgadas en la calle Sacalum casi esquina Tenosique, en la colonia Héroes de Padierna, se extenderá hasta el 26 de junio.

Son 5 las colonias afectadas, se trata de Vistas del Pedregal, 2 de Octubre, Bosques del Pedregal, Lomas de Cuilotepec y Belvedere.

Y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que el corte de agua es necesario por la urgencia de reparar la fuga.

El corte inició el pasado 11 de junio y será el viernes 26 de junio a las 8 de la noche, cuando se reestablezca el servicio.

Las familias que requieran agua pueden *pedir una pipa de agua gratis, a domicilio a la Línea H2O en el número 426.

Y también se pueden consultar los horarios de abasto de agua en tu colonia aquí.