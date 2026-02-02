Una persona muere tras explosión en taller clandestino de pirotecnia en Tultepec

Una persona falleció este lunes al registrarse una explosión en un taller clandestino de pirotecnia ubicado en la calle Cuitláhuac, sin número, en el Barrio Santa Isabel. El accidente ocurrió alrededor de las 12:52 horas, según reportaron vecinos que escucharon el estallido y dieron aviso a las autoridades.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron la muerte de una persona. La zona fue acordonada y atendida por personal de Protección Civil, Bomberos de Tultepec, Seguridad Pública municipal y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI).

Un bombero de Tultepec realiza labores de enfriamiento y aseguramiento del predio donde ocurrió la explosión de un taller clandestino de pirotecnia, en una zona habitacional del municipio. Excélsior

Tultepec es uno de los municipios con mayor concentración de talleres pirotécnicos en México, muchos de ellos operando de manera irregular, según datos del gobierno del Estado de México y reportes de Protección Civil.

En 2023, se documentaron al menos 18 accidentes relacionados con la fabricación y manejo de pirotecnia en el municipio, que dejaron dos personas fallecidas y varios lesionados. Las autoridades locales han reforzado los operativos de inspección y clausura, pero la actividad clandestina persiste debido a la alta demanda de productos pirotécnicos, especialmente durante festividades como el Día de la Virgen de Guadalupe y Año Nuevo.

Cronología de incidentes recientes por pirotecnia en Tultepec (2021-2026)

2026

2 de febrero: explosión en un taller clandestino de la calle Cuitláhuac, Barrio Santa Isabel; saldo de una persona fallecida. Intervinieron bomberos, Protección Civil y personal del IMEPI.

2023

Al menos 18 accidentes relacionados con fabricación y manejo de pólvora.

Dos personas fallecidas y múltiples lesionados.

La proliferación de talleres clandestinos sigue siendo el principal riesgo.

2021-2022

Tultepec mantuvo la mayor concentración de talleres pirotécnicos del país.

Reportes de Protección Civil estatal registraron explosiones recurrentes en zonas habitacionales donde se almacena pólvora irregularmente.

Las tragedias se intensifican en temporadas de alta demanda: Virgen de Guadalupe y Año Nuevo.

