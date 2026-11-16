Una explosión al interior de la panadería La Universal, ubicada en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, dejó seis personas lesionadas, luego de que uno de los hornos del establecimiento registrara una detonación que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Herreros y avenida Ferrocarril Interoceánico, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y servicios médicos acudieron para atender la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, entre los lesionados se encuentran trabajadores del establecimiento, quienes sufrieron quemaduras en las extremidades superiores debido a las altas temperaturas generadas durante el incidente.

Las primeras versiones señalan que la explosión habría sido ocasionada por una acumulación de calor al interior del horno, lo que provocó que las puertas metálicas del equipo se desprendieran.

Asimismo, las revisiones iniciales descartaron que el accidente estuviera relacionado con una fuga o acumulación de gas LP; sin embargo, serán las investigaciones y los peritajes correspondientes los que determinen las causas exactas de la detonación.