Flamazo en Álvaro Obregón deja tres personas afectadas

Tres personas afectadas fue el saldo de un flamazo por acumulación de gas en una vivienda de la colonia Merced Gómez en la alcaldía Álvaro Obregón, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Otoño cerca de Barranca del Muerto en la colonia Merced Gómez .

Una persona sufrió contusiones y otras dos crisis nerviosas, fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

La acumulación que derivó en la explosión inicio en un calentador de agua, agregó la SGIRPC.

"Equipos de emergencias atendieron un flamazo por acumulación de gas registrado en el calentador de agua de un inmueble", señaló.

El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y reportó que la deflagración también causó daños en dos ventanales de la vivienda.