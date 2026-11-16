Explosión en vivienda de la colonia Modelo Pensil deja un muerto y cuatro heridos

Una fuerte explosión por acumulación de gas LP sacudió la colonia Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo la mañana de este lunes y movilizó de inmediato a los distintos servicios de emergencia de la capital.

Las autoridades capitalinas confirmaron el lamentable fallecimiento de una mujer de la tercera edad, cuyo cuerpo fue rescatado entre los escombros. Además, el siniestro dejó un saldo de cuatro mujeres lesionadas, incluyendo a una menor de edad.

Los hechos se registraron en un inmueble conformado por siete viviendas, ubicado en el número 179 de la calle Lago Peypus. Según los primeros reportes oficiales, el origen del siniestro fue una fuga y acumulación de gas LP.

El Heroico Cuerpo de Bomberos realiza complejas maniobras de inspección en las fachadas fracturadas para evitar riesgos de nuevos derrumbes en el predio afectado. Especial

Vecinos de la zona declararon que, desde un día antes, se percibía un fuerte olor a gas tanto al interior como al exterior del predio. La magnitud del estallido fue tal, que las vibraciones se sintieron en diversas calles del perímetro.

Para evitar el peligro de una segunda detonación, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos extrajeron del lugar 13 cilindros de gas, cinco de ellos de 20 kilos, uno de 10 y otro de 30 kilos, entre otros.

Demolerán viviendas afectadas

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, acudió personalmente a la zona del desastre. Tras la evaluación de los peritos, se confirmó el daño estructural crítico en la edificación.

El saldo de los daños materiales y evacuaciones incluye:

3 viviendas serán demolidas por riesgo inminente de colapso.

40 personas fueron evacuadas para permitir la revisión de los predios.

23 personas resultaron damnificadas directamente al perder su hogar.

1 inmueble aledaño reporta colapso parcial y daños en su estructura.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil evalúa la situación y dirige los protocolos de emergencia junto a los cuerpos de rescate en la zona del siniestro. Especial

Autoridades capitalinas confirmaron que de las 40 personas desalojadas sólo 23 de ellas van a resultar damnificadas.

Paramédicos que llegaron al lugar valoraron a las cuatro mujeres que resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad. Una de ellas fue trasladada al hospital Rubén Leñero, mientras que otra al Hospital Ángeles para su atención médica.