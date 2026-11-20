La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por las agresiones físicas y amenazas que, aseguró, sufrieron ella, sus colaboradores y vecinos que la acompañaron este viernes al Congreso capitalino.

Tras abandonar su comparecencia, la edil ofreció una conferencia de prensa desde las instalaciones del grupo parlamentario del PAN, donde permanecía resguardada ante la presencia de manifestantes en el exterior del recinto legislativo.

Tuvo que dejar la comparecencia Mateo Reyes

“Temo por mi vida”, expresó Rojo de la Vega al referirse a los hechos de violencia registrados durante su visita al Congreso, donde tenía previsto rendir cuentas sobre su administración y solicitar un presupuesto para la alcaldía.

La funcionaria informó que acudirá a la Fiscalía para presentar las denuncias correspondientes por las amenazas y las agresiones físicas. También pidió a las autoridades investigar y sancionar a quienes participaron en los ataques.

Rojo de la Vega responsabilizó políticamente a la diputada Diana Sánchez Barrios por los hechos y aseguró que las agresiones fueron organizadas por integrantes del grupo parlamentario de Morena. Según su versión, entre quienes participaron había personas encapuchadas que ya habrían sido identificadas por su equipo.

Diana Sánchez Barrios Foto Mateo Reyes Arellano

La alcaldesa señaló que decenas de vecinos acudieron al Congreso para acompañarla y que alrededor de 20, así como trabajadores de la demarcación, tuvieron que ser trasladados a hospitales para recibir atención médica.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Mateo Reyes

Asimismo, sostuvo que antes de los incidentes solicitó apoyo al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que se garantizaran las condiciones de seguridad de quienes asistirían a la comparecencia.

“Esto se debió haber prevenido”, reclamó. La edil también manifestó su preocupación por la seguridad de su equipo de trabajo y de las personas que permanecían dentro del recinto, pues dijo esperar que las autoridades garantizaran una salida segura ante la presencia de manifestantes.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Mateo Reyes

Pese a que no pudo concluir el ejercicio de rendición de cuentas, aseguró que hará pública la información sobre el trabajo de su administración y los recursos ejercidos durante el año.

“Convivencia con violencia no se va a tolerar”, afirmó, al reiterar que continuará señalando las situaciones que considere irregulares y que llevará el caso ante las autoridades ministeriales.