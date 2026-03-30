Explosión por gas deja cuatro lesionados en la Narvarte

Una fuerte explosión presuntamente provocada por acumulación de gas en un departamento de la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, dejó cuatro personas lesionadas y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la noche de este lunes.

No fue necesario trasladar a los dos adultos y dos menores lesionados al hospital, informó la demarcación.

Policías y servicios de emergencia resguardan la zona tras explosión por gas en Narvarte, alcaldía Benito Juárez, con ambulancias del SAMU y cierre vial nocturno. Excélsior

El incidente ocurrió en Enrique Rébsamen 449 esquina Diagonal San Antonio y, donde vecinos reportaron un estruendo que cimbró ventanas y provocó daños visibles en el inmueble afectado.

Cuerpos de emergencia acordonan cruce de Diagonal San Antonio y Enrique Rébsamen tras explosión por gas en Narvarte, Benito Juárez, con daños visibles en inmueble. Excélsior

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del SAMU acudieron al sitio para atender la emergencia.

La zona fue acordonada y la circulación vehicular cerrada en ambos sentidos para facilitar las labores.

Fueron evacuadas unas 40 personas de manera preventiva, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Persona lesionada es atendida en ambulancia de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez tras explosión por gas en Narvarte, Ciudad de México. Excélsior

La explosión se registró al interior de un departamento, donde se generó un incendio que fue controlado minutos después por los bomberos. Imágenes del lugar muestran daños estructurales en ventanas, muros y mobiliario, así como objetos desplazados por la onda expansiva.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Miryam Urzúa, coordinó los trabajos de los equipos de emergencia.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que acudió tras recibir el reporte de incendio en casa-habitación y continúa en labores de verificación para descartar riesgos adicionales.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona y permitir el paso de los servicios de emergencia, en tanto se realizan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.