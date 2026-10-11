¡Exigen justicia! Vecinos detienen a sujeto por disparar y matar a un perro

Un sujeto de unos 30 años fue detenido y presentado ante el Ministerio Público por presuntamente disparar y matar a un perro.

Los hechos ocurrieron en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, en Tlalpan, informó este domingo la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Luego de un reporte emitido por los operadores del Centro de Comando y Control Sur, quienes alertaron sobre una emergencia en la calle Privada de Guadalupe Victoria, donde un grupo de ciudadanos tenía retenido a un hombre.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con los ciudadanos, quienes señalaron al sujeto como el probable responsable de realizar disparos contra el animal, por lo que, conforme a los protocolos de actuación policial, procedieron a su detención”, indicó la dependencia.

Los policías aseguraron un arma de fuego, presuntamente utilizada en el ataque.