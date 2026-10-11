Lleva Coyoacán la cultura a todos los rincones de la demarcación

Coyoacán llevó nuevamente su oferta cultural a las colonias, pueblos y barrios de la demarcación con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Coyoacán, que ofreció un concierto gratuito ante cientos de familias en el Deportivo Mujica, en Los Culhuacanes.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que Coyoacán es un referente cultural y una fuente de inspiración para generaciones de pintores, escritores, poetas, escultores y músicos, por lo que su gobierno busca acercar las expresiones artísticas a todos los sectores de la población.

“La cultura despierta la pasión por lo que somos, nos ayuda a recordar momentos de nuestra vida, la música nos inspira, Coyoacán es todo eso: la cultura, el amor, la pasión, la familia”, afirmó.

Gutiérrez Aguilar recordó que desde hace cinco años la alcaldía impulsa la presentación de la Orquesta Filarmónica fuera de foros y auditorios, con el propósito de que niñas, niños, jóvenes y familias puedan conocer y disfrutar de sus interpretaciones.

La agrupación, integrada por 64 músicos, ha llevado sus conciertos a zonas como Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Los Culhuacanes y la Alameda del Sur, donde, de acuerdo con la alcaldía, miles de personas han podido acercarse a este tipo de espectáculos.

Durante la presentación en el Deportivo Mujica, la orquesta interpretó un repertorio que incluyó música clásica, contemporánea y danzones, entre ellos el Danzón número 2, el Huapango de Moncayo, el Danzón Rigolettito y una Suite de Mambos, que puso a bailar a decenas de asistentes.

El alcalde señaló que estas actividades forman parte de la estrategia para ampliar la oferta cultural y reiteró que su administración continuará trabajando en las colonias de Coyoacán. “En Coyoacán vamos a seguir trabajando 24/7 y vamos a seguir con ustedes, imparables”, afirmó.

En el concierto también estuvieron Rosy Romero, esposa del alcalde; Hilda Trujillo, directora general de Cultura; Aurora Montserrat Cruz Ramírez, directora general de Seguridad Ciudadana, y el concejal Antonio Alcántara.