Brugada inaugura novena Utopía en Milpa Alta

La novena Utopía de la Ciudad de México, en San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, fue inaugurada por la jefa de gobierno, Clara Brugada en un espacio de más de 23 mil metros cuadrados destinado al deporte, la cultura, la salud, los cuidados y la recreación, con servicios gratuitos para habitantes de los pueblos originarios de esta demarcación y zonas aledañas.

“Ningún sueño debe quedarse lejos y ninguna comunidad debe quedarse atrás. Las utopías hacen justicia territorial y justicia social, porque llevan los mejores servicios a quienes más los necesitan” dijo Brugada durante la inauguración.

Detalló que se invirtieron 190 millones de pesos y explicó que la Utopía Temictili Tecómitl busca garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad y ampliar la infraestructura pública en una de las zonas más alejadas del centro de la capital.

Como parte del Sistema Público de Cuidados tendrá lavandería popular, casa de día para personas mayores, espacios de atención a las infancias, áreas maternal y escolar, así como un Centro Colibrí.

La infraestructura deportiva incluye una cancha de fútbol 11 con pasto sintético, pista para correr, alberca semiolímpica y espacios para la práctica de distintas disciplinas. Tendrá biblioteca, aula digital, salón de música, aulas para la ciencia y las artes, talleres multidisciplinarios y un auditorio con capacidad para más de 400 personas.

En materia ambiental, se conservaron todos los árboles existentes y se construyeron jardines filtrantes y una biozanja para favorecer la infiltración del agua pluvial. También se instalaron sistemas de captación de lluvia para aprovecharla en el riego de las áreas verdes.

Brugada expresó que estos espacios contribuyen a la justicia territorial y social, al llevar servicios públicos integrales a comunidades que históricamente han tenido menor acceso a ellos.

“Milpa Alta es la reserva moral de la Ciudad de México. Hoy las utopías llegan a este hermoso pueblo originario, que siembra alimentos y cosecha identidad”, comentó.

En materia de salud, la Utopía ofrecerá consultas médicas y dentales, atención a la salud mental, estudios de laboratorio y mastografías con equipo de última generación, además de servicios de rehabilitación física. A ello se suma la Casa de las Emociones, donde personal especializado atenderá a niñas, niños, adolescentes y personas adultas ante situaciones de estrés, problemas emocionales y adicciones, entre otras necesidades.

La infraestructura cultural incluye un auditorio con capacidad para cerca de 500 personas, aulas digitales y espacios para la ciencia y las artes, donde se desarrollarán actividades de cine, teatro, danza y formación artística. La jefa de Gobierno instruyó a la Secretaría de Cultura a establecer una programación vespertina permanente para promover la convivencia comunitaria y el disfrute colectivo de la cultura.

El complejo también fortalece la economía local mediante una tortillería que utilizará maíz criollo producido en Tecómitl, una tienda de comercio justo para la venta de productos de Milpa Alta y espacios de apoyo para la búsqueda de empleo, capacitación laboral y asesoría en materia de derechos del trabajo. Con estas acciones se busca vincular los servicios públicos con las actividades productivas y las tradiciones de la región.

Durante la inauguración, Brugada Molina habló de la historia de resistencia y organización comunitaria de Milpa Alta, así como su papel en la defensa de la tierra, la autonomía y las tradiciones de los pueblos originarios. Afirmó que la llegada de esta Utopía representa el reconocimiento a la identidad de la demarcación y el compromiso de acercar bienestar, derechos y oportunidades a todas sus comunidades.