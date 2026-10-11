El predial no aumentará en la CDMX, reitera Morena

Ante las preocupaciones de diversos selectores de la Ciudad de México (CDMX), diputados de la bancada de Morena en el congreso local afirmaron en conferencia que no aumentará el impuesto predial.

Pues para ello tendría que existir una propuesta de la administración capitalina y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puntualizó que no habrá incrementos.

Durante La Chilanguera, el diputado Ángel Tamariz, vocero de la bancada, recordó que el Congreso local es el que aprueba el Código Fiscal, por lo que descartó que se pretenda aumentar el gravamen.

"Para que quede muy claro el mensaje: no aumentará el impuesto predial. ¿Y por qué lo podemos decir nosotros desde el Congreso? Porque es el Congreso el que aprueba el Código Fiscal", señaló.

Expuso que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) se encuentra todavía en etapa de proyecto y que su propósito es orientar, es decir, no es una instrucción ni es vinculante.

"El programa no está por encima de la Constitución. El programa no decide lo que va a aprobar o no el Congreso de la Ciudad de México. El programa no instruye al Gobierno de la Ciudad de México a modificar algún impuesto o el Código Fiscal. Es un proyecto y es un programa", comentó.

Y la diputada Valentina Batres comentó que desde 2019 no se han creado nuevos impuestos para la población que habita la capital del país y explicó que se ha intentado confundir a la ciudadanía al mezclar este tema con la reciente aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

"No se entiende esta visión mezquina de tratar de llevar agua a su molino, confundiendo dos disposiciones diferentes para capitalizar un supuesto enojo de la población", comentó.

Y el presidente de Morena en la capital, Paulo García, afirmó que se trata de una campaña deliberada del Partido Acción Nacional: "Cada cierto tiempo repiten esta clase de estrategias. Esta es una faceta más de una apuesta al pánico, al miedo y a la desinformación de la gente, a falta de algo más que ofrecerle a la población", sostuvo.