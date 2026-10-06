Kelleb pasó de ser adoptado a quedar en el abandono porque “ya no cupo” en nuevo hogar

Un caso de abandono animal generó preocupación en redes sociales luego de que se difundiera la historia de Kelleb, un perrito que fue dejado en una jardinera de la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con la información compartida en redes sociales, el lomito fue abandonado junto con un letrero en el que se explicaban las razones por las que sus anteriores responsables ya no podían hacerse cargo de él y se solicitaba ayuda para encontrarle un nuevo hogar.

¿Qué pasó con Kelleb?

En el mensaje colocado junto a Kelleb se explicaba que el perro había sido rescatado anteriormente y llevado a una vivienda donde ya había otros dos animales.

Sin embargo, sus responsables tendrían que mudarse y el nuevo departamento que encontraron únicamente permitía tener dos mascotas. Debido a las características de Kelleb, se señaló que no podía convivir con otros perros.

El mensaje que acompañaba al lomito decía:

Fui rescatado, pero en la casa que me llevaron había un perro y una perra. Se van a mudar de casa y el departamento donde pudieron rentar sólo aceptan dos mascotas. Soy un perro noble, pero como soy de guardia y protección no puedo estar con otros perros. Por favor, ten la bondad de no dejarme en la calle”.

La historia rápidamente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales, quienes mostraron preocupación por el futuro del animal y buscaron alternativas para evitar que permaneciera en la calle.

Kelleb quedó bajo el resguardo

En una actualización sobre el caso se informó que Kelleb quedó bajo el resguardo de un vecino, quien se encargará de mantenerlo protegido mientras se consigue un hogar definitivo para el perrito.

Por ahora, la búsqueda continúa para encontrar una familia que pueda brindarle a Kelleb un espacio seguro y permanente.

El caso también ha llamado la atención sobre la importancia de buscar alternativas responsables cuando una familia ya no puede hacerse cargo de una mascota y evitar que los animales sean abandonados en la vía pública.