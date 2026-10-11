Evacúan a 40 personas por incendio en vivienda de Azcapotzalco

Una mujer sufrió molestias en las vías respiratorias luego del incendio en una vivienda de San Bartolo Cahualtongo en Azcapotzalco.

El siniestro ocurrió cerca del cruce de las calles Campo Encantado y Prolongación Campo Encantado, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El fuego afectó una recámara de unos nueve metros cuadrados y los bomberos extinguieron el incendio.

Debieron ser evacuadas unas 40 personas como medida preventiva.

“Paramédicos valoraron a una mujer por presentar molestias en las vías respiratorias; sin ameritar traslado”, indicó la dependencia.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que dentro de la recámara afectada se quemaron un colchón, prendas de vestir y diversos objetos.