Exhiben a presuntos montachoques en Río San Joaquín; iban en un Jepp

Una vez más un caso de presuntos montachoques fue captado en la zona metropolitana de la Ciudad de México. En redes sociales circula un video en el que una camioneta Jeep presuntamente intentaba provocar un accidente contra un automovilista que circulaba por avenida Río San Joaquín, en la zona límite de la Ciudad de México y el Estado de México.

En las imágenes se observa cómo una camioneta tipo Jeep se acerca peligrosamente por el costado derecho de un automóvil y aparentemente intenta cerrarle el paso hasta chocarlo y dañar parte de su unidad.

El automovilista se da cuenta de la maniobra y reacciona rápidamente: mueve el volante y consigue que no lo voltee, pero sí daña fuertemente la carrocería. El golpe fue tan fuerte que el del Jepp da un giro de 180 grados y queda de frente al automovilista casi a punto de volcarse.

De acuerdo con la denuncia difundida junto con el video, el conductor del Jeep habría arremetido en dos ocasiones contra el vehículo, lo que aumentó las sospechas de que no se trataba simplemente de un incidente vial.

Montachoques

En otra parte de la grabación se aprecia que el acompañante del automovilista baja la ventanilla y el conductor de la Jeep aparentemente lo encara y amedrenta.

Ante lo que estaba ocurriendo, el automovilista decidió no quedarse a discutir ni averiguar qué pretendían los ocupantes de la camioneta: aceleró y consiguió alejarse del lugar.

Después, según el relato compartido en redes, buscó una patrulla para pedir ayuda, pero no encontró ninguna en la zona. También realizó una llamada al 911; sin embargo, asegura que tampoco llegó alguna unidad para auxiliarlo. Esta vez el conductor logró librarse, pero por muy poco.

El hecho habría ocurrido a la altura de Toreo Parque Central, sobre Río San Joaquín. En redes sociales también fueron difundidos datos de la camioneta señalada en el video: usuarios la identificaron como una Jeep Wrangler modelo 2007, con placas LMS-060-D. Los datos forman parte de la denuncia ciudadana y hasta el momento no existe información oficial que confirme que el vehículo esté relacionado con una banda dedicada a este tipo de extorsiones.

El video fue publicado para advertir a otros conductores que circulan por la zona.

Más de montachoques

Hace unos días también se difundió una grabación de Río Churubusco, rumbo a Calzada de Tlalpan, donde llamó la atención una maniobra entre tres vehículos. Dos permanecían orillados y, según la denuncia, uno salió repentinamente para cerrarle el paso a otro automóvil mientras un tercer coche circulaba a su costado. El conductor quedó prácticamente encerrado.

Presuntos montachoques Especial

A estos casos se suma el denunciado recientemente por Vanessa Huppenkothen.

Los casos han sido denunciados en redes como montachoques, pero las autoridades han señalado que un choque extraño o incluso una discusión entre automovilistas no significa automáticamente que se trate de “montachoques”. Para establecer que existe un intento de extorsión se requiere la intervención y, en su caso, la investigación de las autoridades.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México detalló que este tipo de extorsiones puede representar pérdidas de hasta 25 mil pesos que piden los delincuentes a las víctimas. Entre los reportes que ha atendido, 63 por ciento se ha quedado en tentativa y 34 por ciento se ha consumado.

La recomendación ante un choque sospechoso es no engancharse en una discusión, no entregar dinero ni aceptar arreglos bajo presión. Lo más seguro es permanecer dentro del vehículo si existe riesgo, llamar a la aseguradora y solicitar apoyo de las autoridades.

También, siempre que pueda hacerse sin ponerse en peligro, conviene registrar placas, características del vehículo y cualquier otro dato útil.