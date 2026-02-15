Exceso de velocidad cobra la vida de un hombre en accidente vial en Viaducto-Tlalpan

Un conductor murió luego de que impactó su automóvil en un poste la madrugada de este domingo 15 de febrero. El siniestro vial ocurrió en Viaducto-Tlalpan, a la altura de la calle Arenal, en la colonia Huipulco de la alcaldía Tlalpan, según reportaron las autoridades.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron a realizar las labores de rescate luego de que el vehículo quedó doblado sobre el poste, sin embargo, la persona murió al quedar su cuerpo prensado.

En la vía pública se encontró impactado un vehículo particular contra un poste metálico. Desafortunadamente una persona pierde la vida”, reportaron los vulcanos.

¿Cómo ocurrió el accidente vial?

De acuerdo con los reportes, el vehículo compacto era conducido a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y la unidad volcara en repetidas ocasiones hasta finalizar su marcha en un poste de señalética vial.

El área fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron el sitio para facilitar las labores de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los especialistas realizaron el levantamiento de indicios y procedieron con el traslado del cuerpo que pertenecía a un hombre de entre 25 y 30 años de edad.

Por su parte, el cuerpo de bomberos llevó a cabo tareas de limpieza en la zona para retirar los escombros y fluidos del pavimento. Debido a estas maniobras, la circulación con dirección al centro de la ciudad permaneció cerrada durante varias horas para posteriormente ser liberada.

fdm