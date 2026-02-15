CDMX rompe récord en bodas colectivas; amenizó El Super Show de los Vaskez

Este 14 de febrero, el Auditorio Nacional se transformó en el escenario de una unión civil histórica donde dos mil 378 parejas formalizaron su relación jurídica bajo la consigna de que el amor es amor.

La ceremonia, que originalmente se realizaría en el Zócalo, pero fue trasladada por la persistencia de la contingencia ambiental por ozono, reunió a una diversidad de historias que incluyó desde jóvenes en sus veintes hasta adultos mayores con décadas de unión libre, así como a la población LGBTIQ+.

En el escenario, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró la decisión de las parejas de declarar su amor en una ciudad que, aseguró, cree firmemente en los derechos y la autonomía de sus habitantes.

La mandataria enfatizó que la capital respalda las uniones basadas en la igualdad y el respeto, un mensaje que fue reforzado por la jueza del Registro Civil, Dolores Estela Sánchez.

“Este gobierno, como ustedes, cree en el valor de declarar su amor públicamente. Creemos en una ciudad amorosa y de derechos”, expresó Brugada.

Durante la lectura de votos, la juzgadora recordó que el matrimonio otorga derechos y obligaciones equitativas, subrayando que el trabajo del hogar debe ser reconocido y valorado como una aportación fundamental a la sociedad conyugal.

La jornada, que contó con la presencia del presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra, y la consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas, concluyó en un ambiente festivo amenizado por El Super Show de los Vaskez.

Tras el brindis colectivo y la entrega de actas en la explanada del Auditorio, los recién casados celebraron con la repartición de un pastel gigante y sesiones de fotos en escenarios decorados con flores naturales.