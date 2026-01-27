Estiaje en el Cutzamala, ¿cuánta agua hay disponible para CDMX y Edomex?

El Sistema Cutzamala retrocedió en la última semana 5.27 millones de metros cúbicos de agua, debido a extracciones para el consumo humano y el riego agrícola, que lo coloca en 690.83 millones de metros cúbicos de agua disponible para el Valle de México, equivalente a 88.28 por ciento de llenado.

Agua en el Cutzamala. Especial

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Presa Valle de Bravo cuenta con 92.11 por ciento de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 85.36 y la Presa El Bosque 83.50 por ciento.

A pesar de la época de estiaje, el Sistema Cutzamala mantiene el mejor llenado de los últimos siete años, gracias a la buena temporada de lluvias 2025, que lo llevó hasta 97.40 por ciento de almacenamiento el día 31 de octubre.

Agua para CDMX y Edomex

Agua en el Cutzamala. Especial

Actualmente, el caudal promedio suministrado al Valle de México es de 14.600 metros cúbicos por segundo, quedando de la siguiente manera:

8.951 metros cúbicos por segundo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA) 5.649 metros cúbicos por segundo a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)

¿Cómo afecta la época de estiaje en el Cutzamala?

Agua en el Cutzamala. Especial

La temporada de estiaje (periodo de sequía, generalmente de noviembre a mayo) impacta de forma directa y sensible al Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de agua para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Afectaciones

Disminución de niveles en presas

Durante el estiaje casi no llueve, por lo que bajan los aportes naturales a las presas que integran el sistema (Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria). Esto reduce el volumen almacenado y limita el agua disponible para envío.

Menor volumen de agua bombeada

Con niveles bajos, se reduce la cantidad de agua que puede extraerse y bombearse hacia la ciudad. En consecuencia, el sistema opera con restricciones para no comprometer la seguridad de las presas.

Ajustes en el suministro

Para administrar el recurso, las autoridades suelen disminuir caudales, lo que se traduce en baja presión o cortes programados en algunas zonas del Valle de México.

Mayor presión sobre otras fuentes

La reducción del Cutzamala obliga a depender más de pozos y acuíferos, muchos de los cuales ya están sobreexplotados. Esto puede agravar problemas como hundimientos y deterioro de la calidad del agua subterránea.

Riesgo si el estiaje se prolonga

Si el periodo seco se alarga o coincide con años de sequía severa, la recuperación del sistema depende totalmente de que la temporada de lluvias posterior sea suficiente. De lo contrario, los niveles pueden tardar varios ciclos en normalizarse.

