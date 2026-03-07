Brugada garantiza condiciones de seguridad para marcha 8M

La Jefa de Gobierno Clara Brugada garantizó condiciones para la realización de la marcha feminista de este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Aseguró que su gobierno respalda la lucha de las mujeres, afirmó que en la Ciudad de México “no se dará ni un paso atrás en los derechos” de la mujer.

“Mañana es 8 de marzo y quiero aprovechar para decir que mañana miles de mujeres tomarán las calles de esta ciudad, a todas ellas les decimos: el Gobierno de la ciudad respalda la lucha de las mujeres; les decimos, el Gobierno comparte sus ideales y trabaja todos los días para la igualdad”.

Enfatizó que el Zócalo recibirá a los contingentes que partirán desde puntos como el Ángel de la Independencia, Monumento a la Madre, Monumento a la Revolución y la Antimonumenta, a partir de las 10 de la mañana.

“Este gran Zócalo de la Ciudad de México las recibirá y las abrazará, como ha abrazado la lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos por un país mejor y más justo”, afirmó Brugada al encabezar este sábado la formación de la frase “Siempre Vivas”, en el marco del Festival Tiempo de Mujeres, en la Plancha de la Constitución y que reunió a cientos de mujeres de diversas alcaldías.

“Hoy, en esta misma plaza enviamos un mensaje al mundo y decimos alto y claro: ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”.

También llamó a reforzar la lucha de las mujeres “frente a una agenda de regresión de derechos impulsada por la ultraderecha a nivel internacional”.

Foto: Especial

La mandataria capitalina insistió en que desde la Ciudad de México, que nombró “la gran ciudad feminista” están garantizados todos los derechos “todos los días, para todas las mujeres”

“Aquí en la ciudad de los derechos y de libertades, desde el Zócalo de la gran ciudad feminista, decimos todos los días: todos los derechos, todas las mujeres. Queremos mujeres siempre vivas, siempre libres y siempre iguales”.

Demandan retirar vallas para marcha

Al concluir la formación del mensaje colectivo, Clara Brugada regresó al templete acompañada de su gobierno y de las alcaldesas de Iztacalco, Lourdes Paz; Azcapotzalco, Nancy Núñez; Xochimilco, Circe Camacho y Tlalpan Gaby Osorio.

Mientras la alcaldesa de Tlalpan daba un mensaje de sororidad con la lucha feminista, un hombre y una mujer, se plantaron frente al templete y demandaron a la jefa de Gobierno retirar las vallas que rodean el circuito del Zócalo capitalino y que se retiren también las estructuras metálicas que resguardan edificios históricos y de gobierno, como el Palacio Nacional y la Catedral, previo a la marcha de este domingo 8 de marzo.

La mujer, de nombre Dana López, dijo a Excélsior que proviene de Cancún, dijo que Clara Brugada tiene un gobierno feminista, pero la colocación de estas vallas afecta la movilización de las activistas.

“De qué sirven todos estos logos y mensajes feministas si tienen todo cerrado, soy activista y tienen todo cerrado para la marcha de mañana, ellos sí pueden cerrar, pero no dejan que lleguen al Zócalo las feministas. Queremos libertad para las marchas”, afirmó.

Personal de gobierno, únicamente rodeó a la mujer y la dejó expresarse. Tras hacer su demanda, el hombre y la mujer se marcharon por separado, rumbo a Eje Central, por la calle de Madero.

*DRR*