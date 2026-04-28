Ernesto Alarcón renuncia al PRI tras 30 años de militancia en la CDMX

Ernesto Alarcón Jiménez, quien fue coordinador de la bancada del PRI en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, renunció a ese partido después de 30 años de militancia argumentando que “las condiciones internas que vive el partido, las divisiones, la falta de rumbo claro y la desconexión con la militancia han hecho cada vez más difícil seguir construyendo desde dentro con la eficacia y dignidad que la ciudadanía merece”.

Así lo expresó a vecinos de La Magdalena Contreras con quienes se reunió hoy por la mañana, después de entregar su carta de renuncia al PRI.

Y también expuso que no fue “una decisión impulsiva, es el resultado de una reflexión profunda, de escuchar a la gente, y de evaluar con seriedad el momento político que estamos viviendo. Por ello, he tomado la decisión de cerrar esta etapa de mi vida política y continuar trabajando a través de la asociación civil denominada “Magdalena Contreras en Acción, Pensado en Ti”, misma que se construyó desde hace varios años y que ha trabajado de la mano al servicio de la comunidad.

Y consideró que “hoy vivimos tiempos distintos. La ciudadanía exige resultados, cercanía, diálogo y soluciones concretas a los problemas cotidianos”, por lo que decidió dar por terminada su militancia en el PRI.

En una carta dirigida al presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, Alarcón Jiménez detalló que después de un tiempo de reflexión, decidió hacer una pausa en su trayectoria política y cerrar un ciclo.