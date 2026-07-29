Entregan parque rehabilitado con mitigaciones inmobiliarias en Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo entregó la rehabilitación del Parque Jaime Torres Bodet, así como la renovación de banquetas y la instalación de rampas y cruces seguros en la colonia Lomas de Chapultepec, obras financiadas con recursos de mitigación derivados del desarrollo inmobiliario de Reforma 505, por lo que no representaron ningún gasto para la demarcación.

El alcalde, Mauricio Tabe, indicó que estos trabajos forman parte de las obligaciones de mitigación que deben cumplir los desarrolladores inmobiliarios para compensar el impacto de sus proyectos en las colonias de la demarcación y mejorar el entorno urbano de las zonas donde construyen.

Fue Grupo SOMA, desarrolladora responsable de la torre de oficinas de BBVA México en Reforma 505, la empresa que atendió de manera oportuna las obras de mitigación requeridas.

La rehabilitación del Parque Jaime Torres Bodet

Durante la entrega, Tabe destacó que el desarrollo inmobiliario puede traducirse en beneficios para la comunidad cuando las mitigaciones se ejercen con transparencia y en favor del espacio público.

La rehabilitación del Parque Jaime Torres Bodet

"La visión de este Gobierno es que el desarrollo es positivo cuando los recursos de mitigación se aplican debidamente en la zona, cuando son transparentes y claros, para maximizar la obra pública. El desarrollo inmobiliario no es malo; lo malo es cuando hay corrupción y cuando se explotan las zonas y solamente se les dejan problemas a los vecinos.

"No tuvimos que estar regateando ni presionando; se hizo el planteamiento, se habló muy claro, respondieron de inmediato y dijeron: 'vamos a jalar en esta obra de espacio público'. Así es como estamos trabajando todos los días, y lo digo porque no con todos los desarrolladores es la misma historia", expresó.

El Parque Jaime Torres Bodet ya cuenta con sistema de captación de agua de lluvia, jardines polinizadores y otros elementos ambientales.

Incluyó la renovación de andadores y banquetas, saneamiento del arbolado y retiro de muérdago, plantación de árboles y herbáceas, instalación de nuevo mobiliario urbano y luminarias, así como espacios incluyentes con rampas, adoquín permeable y losetas podotáctiles para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual.