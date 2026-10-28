Encapuchados irrumpen e intentan tomar salón en CCH Sur

Un grupo de estudiantes, presuntamente acompañado por personas encapuchadas, intentó tomar por la fuerza un salón de clases en el edificio V del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la UNAM, derivando en agresiones verbales, actos vandálicos y afectaciones a las instalaciones.

La Dirección del plantel informó que el aula vandalizada es un espacio destinado a la atención académica de más de mil alumnos en 18 asignaturas.

Ante estos hechos, las autoridades universitarias hicieron un llamado enérgico a privilegiar el diálogo como la única vía para construir acuerdos, demandando que no se recurra a la violencia ni se interrumpan las actividades escolares.

Asimismo, exhortaron a toda la comunidad a respetar la normatividad universitaria en beneficio común, por encima de intereses particulares o de grupo.