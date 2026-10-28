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Encapuchados irrumpen e intentan tomar salón en CCH Sur

Un grupo de estudiantes, presuntamente acompañado por encapuchados, intentó tomar por la fuerza un salón de clases en el edificio V del CCH Sur.

Por: Laura Toribio

Pintas en un salón de clases del CCH SurEspecial

Un grupo de estudiantes, presuntamente acompañado por personas encapuchadas, intentó tomar por la fuerza un salón de clases en el edificio V del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la UNAM, derivando en agresiones verbales, actos vandálicos y afectaciones a las instalaciones.

La Dirección del plantel informó que el aula vandalizada es un espacio destinado a la atención académica de más de mil alumnos en 18 asignaturas.

Ante estos hechos, las autoridades universitarias hicieron un llamado enérgico a privilegiar el diálogo como la única vía para construir acuerdos, demandando que no se recurra a la violencia ni se interrumpan las actividades escolares.

Asimismo, exhortaron a toda la comunidad a respetar la normatividad universitaria en beneficio común, por encima de intereses particulares o de grupo.

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