Ecatepec lanza aplicación para denunciar a funcionarios corruptos

En Ecatepec, Estado de México, se puso operación la app "Ecatepec sin Mordida", en donde cualquier ciudadano pueda denunciar de manera rápida, segura y anónima cualquier acto de corrupción o abuso de autoridad.

Al presentar la aplicación, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, explicó que lo que se busca es acabar con la corrupción de cualquier área de gobierno, por lo que en su administración se han registrado 510 procedimientos para dar de baja a malos elementos de Seguridad Pública municipal.

Detalló que, dentro de ese proceso, 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional, de los que 101 fueron suspendidos con procedimientos, 20 por quejas ciudadanas y régimen disciplinario y 17 más por control de confianza.

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Asimismo, el órgano interno de control ha impuesto 523 sanciones a servidores públicos, entre ellas 34 inhabilitaciones.

Sin embargo, añadió que se busca integrar la denuncia ciudadana, por lo que con la aplicación “Ecatepec sin mordidas”, desde un teléfono o una computadora, cualquier persona podrá hacer su denuncia, recibir un folio para darle seguimiento sin que sus datos personales sean expuestos.

Además de contar con el sistema municipal anticorrupción, el cual está bajo revisión de la contraloría municipal, con ocho mil 236 expedientes por irregularidades registradas desde administraciones pasadas.

La presidenta municipal comentó que con estas acciones se ha logrado mejorar la percepción de seguridad en Ecatepec.