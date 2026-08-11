Invierten 40 millones de pesos en infraestructura eléctrica de La Merced

El gobierno de la Ciudad de México realizó una inversión de 40 millones de pesos para renovar la infraestructura eléctrica en la nave menor del Mercado de La Merced, la cual no había sido intervenida en más de 60 años.

La jefa de Gobierno Clara Brugada encabezó un recorrido al interior del mercado, en el que verificó la nueva instalación eléctrica en los más de 630 locales de la nave menor. De esta manera, se previenen corto circuitos, daños a los aparatos como refrigeradores, cortadoras y otros artículos eléctricos de uso diario por los comerciantes.

“El Mercado de la Merced es corazón, cultural y económico, de una forma muy popular que tiene la Ciudad de México de desarrollarse”, expresó la mandataria capitalina.

También destacó la importancia de esta intervención, ya que significa una mejora en las condiciones de trabajo de los locatarios.

“Una de las prioridades de nuestro proyecto de apoyo a los mercados es, justamente, velar para que las instalaciones eléctricas estén funcionando bien”, expresó a los comerciantes, a los que también aseguró que con esta intervención se previenen posibles incendios o fallas en aparatos electrónicos.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, detalló que se invirtió en un nuevo transformador para la nave menor.

Con el paso del tiempo, detalló, se incrementaron los locales, lo que obligó a una ampliación en el suministro eléctrico.

Asimismo, se instalaron más de 39 tableros para distribuir la carga a los locales comerciales, en los cuales se colocaron luminarias, contactos y apagadores nuevos. De esta manera se garantiza el uso de la nueva instalación para los comerciantes durante los siguientes años.