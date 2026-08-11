Consejo Ciudadano y Canaco CDMX fortalecen seguridad empresarial

En un esfuerzo coordinado para combatir la incidencia delictiva, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) formalizaron un Memorándum de Entendimiento enfocado en proteger al sector empresarial.

Esta alianza estratégica busca implementar una agenda integral contra delitos de alto impacto, como la extorsión, fraude, ciberdelitos, violencia de género y trata de personas, beneficiando directamente a los más de 45 mil agremiados de la cámara.

La iniciativa, suscrita por el secretario Ejecutivo del Consejo, Ramón Beltrán y el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, prioriza el fortalecimiento de la cultura del reporte como eje fundamental de prevención.

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El acuerdo contempla una agenda permanente de capacitación, foros y mesas de trabajo, además de la apertura de servicios gratuitos y confidenciales de orientación jurídica y psicológica para los integrantes del sector comercial.

Cuando sumamos la inteligencia ciudadana y la participación de las empresas, fortalecemos la seguridad y generamos mayor certeza para quienes desarrollan actividades económicas”, destacó el Ramón Beltrán.

Vicente Gutiérrez Camposeco enfatizó que este convenio es esencial para promover la legalidad y los derechos humanos, subrayando el valor del acompañamiento especializado que el Consejo Ciudadano ha brindado, con un historial superior a 1.6 millones de llamadas atendidas desde 2019.

Este pacto refuerza la colaboración entre la ciudadanía, el empresariado y las autoridades para inhibir actividades ilícitas. Para cualquier consulta o denuncia, el Consejo Ciudadano mantiene a disposición de toda la población la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, disponible las 24 horas en el número 55 5533 5533.