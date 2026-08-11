Anuncia Brugada nueva Utopía en el corazón de la Merced en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la construcción de una nueva Utopía en la antigua plaza Merced 2000 para que locatarios de este tradicional mercado tengan acceso a la cultura, el deporte y otras actividades a tan solo unos metros de su trabajo.

Detalló que se pretende construir en la segunda planta y en el estacionamiento del edificio ubicado en Olvera 47, La Merced, Centro. Asimismo, anunció que está Utopía operará 24/7, ya que muchos de los comerciantes comienzan sus labores de madrugada.

La plaza, detalló la mandataria, es propiedad del gobierno capitalino y tiene una extensión de 17 mil metros cuadrados, “los vamos a convertir en Utopía en el corazón de La Merced”, subrayó.