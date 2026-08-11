Refuerzan seguridad en el mercado de La Merced en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México reforzará la estrategia de seguridad en el Mercado de la Merced, así lo aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho, quien detalló que la zona se ha convertido en una prioridad para la administración de la capital del país.

Seguridad en el Mercado de la Merced Especial

“Hemos instruido a todo el personal, tanto de la Policía Auxiliar, como de la Policía preventiva, a que vuelvan prioridad este espacio. El Mercado de la Merced se vuelve prioridad para la estrategia de construcción de paz de la ciudad”, expresó.

Detalló que, por instrucciones de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, quien solicitó que La Merced se convierta en un espacio protegido contra delitos de alto impacto, sobre todo, contra la extorsión.

Seguridad en el Mercado de la Merced

“Vamos a erradicar la extorsión de la ciudad, vamos a erradicar la extorsión de todos los espacios como este, como La Merced”, señaló y agregó que para ese propósito ya se realizan varias investigaciones, de las que se informará en el futuro sobre los resultados.

“Toda persona que, por medio de la violencia, quiera avanzar su agenda personal, en perjuicio de quienes trabajan, en perjuicio de quienes invierten su tiempo, su esfuerzo, el esfuerzo personal y de sus familias, no van a poder hacerlo”, reiteró.

Al respecto, la jefa de Gobierno aseguró que a partir de este 11 de agosto comenzó este nuevo programa de seguridad para los mercados de La Merced, es decir, las naves mayor y menor, así como otros espacios.

En ese sentido, aseguró que la prioridad de su administración es la seguridad. Sin embargo, detalló que también se atienden las causas, por lo que anunció la construcción de una nueva Utopía en la zona.