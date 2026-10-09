Visitan penales para fortalecer propuesta de ley sobre reinserción social

Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México visitaron centros penitenciarios de la capital, así como el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo, en el Estado de México, como parte de los trabajos para fortalecer su propuesta de Ley de Reinserción Social para Ciudad de México.

Durante su visita, la legisladora Rebeca Peralta sostuvo un encuentro con personas privadas de la libertad, a quienes dirigió un mensaje, además de recorrer distintas áreas del centro penitenciario para conocer las condiciones en las que se desarrolla la vida al interior de estas instalaciones.

Explicó que la construcción de una nueva legislación en materia de reinserción social requiere conocer las experiencias de otros centros penitenciarios, identificar las necesidades de esta población y analizar las condiciones que deben garantizarse para que las personas puedan reincorporarse a la sociedad una vez que recuperen su libertad.

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Queremos construir una ley que responda a lo que verdaderamente ocurre dentro de los centros penitenciarios. Por eso estamos realizando estas visitas, porque necesitamos escuchar, conocer las necesidades y revisar qué podemos mejorar para que la reinserción social sea una oportunidad real”, señaló.

Como parte de las actividades realizadas en el penal de Neza Bordo, la diputada entregó artículos de higiene personal y otros apoyos a personas privadas de la libertad, además de mantener un acercamiento con personas que enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad.

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La legisladora señaló que continuará realizando visitas y encuentros para reunir información que contribuya a la elaboración de su propuesta, con especial atención a las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios y a los obstáculos que enfrentan las personas al recuperar su libertad.

Finalmente, Peralta sostuvo que la reinserción social debe entenderse como una responsabilidad de las instituciones que no termina cuando una persona sale de prisión, sino que requiere mecanismos de acompañamiento y oportunidades que faciliten su reincorporación a la vida familiar, laboral y comunitaria.