Congreso CDMX prepara Ley de Reinserción Social

El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa para crear una Ley de Reinserción Social en la Ciudad de México, con la que se busca establecer nuevas bases y mecanismos para fortalecer los procesos de reincorporación de las personas privadas de la libertad a la sociedad.

Como parte de los trabajos previos a la elaboración de la propuesta, la diputada Rebeca Peralta inició una serie de recorridos por distintos centros penitenciarios de la capital, con el propósito de conocer directamente las condiciones en las que actualmente se desarrollan los procesos de reinserción.

La legisladora explicó que durante estas visitas busca escuchar a las personas privadas de la libertad y conocer sus principales necesidades, con especial atención en sectores que enfrentan condiciones particulares dentro del sistema penitenciario, como las personas adultas mayores y las madres que viven con sus hijos en prisión.

Peralta también pretende identificar qué programas y mecanismos de reinserción funcionan actualmente, cuáles presentan deficiencias y qué modificaciones podrían implementarse para mejorar sus resultados.

No queremos hacer una ley desde el escritorio. Primero queremos escuchar a quienes viven todos los días el sistema penitenciario, saber qué está funcionando, qué no y qué necesitan para que la reinserción realmente cumpla su objetivo”, señaló.

La diputada consideró que conocer de manera directa las experiencias de quienes forman parte del sistema penitenciario permitirá contar con mayores elementos para diseñar una legislación acorde con las necesidades que existen actualmente en los centros de reclusión de la Ciudad de México.

La información obtenida durante los recorridos será incorporada como uno de los principales insumos para la elaboración de la iniciativa, que posteriormente será presentada ante el Congreso de la Ciudad de México.