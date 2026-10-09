Detienen a dos hombres armados tras persecución en la Cuauhtémoc

Tras una persecución que culminó en la colonia Guerrero, elementos de la Policía Auxiliar Blindar Cuauhtémoc detuvieron a dos hombres que presuntamente realizaron disparos de arma de fuego en la colonia Tabacalera; por estos hechos, dos uniformados resultaron lesionados.

De acuerdo con el parte oficial, el reporte de detonaciones movilizó a los policías auxiliares, quienes localizaron a los sujetos a bordo de una camioneta Mercedes Benz gris, ubicada en el cruce de las calles Guerrero y Marte, quienes, al notar la presencia policial, intentaron huir.

Los uniformados les dieron seguimiento y lograron cerrarles el paso en el cruce de Guerrero y Marte, en la colonia Guerrero. El encontronazo provocó una colisión que permitió concretar la detención de ambos hombres.

Durante la intervención, dos policías auxiliares resultaron lesionados Foto: SSC

Durante la intervención, dos policías auxiliares resultaron lesionados, paramédicos de Protección Civil de la demarcación les brindaron la atención inicial, posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega confirmó los hechos en sus redes sociales y reconoció el trabajo de los efectivos.

Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y alguien dispuesto a arriesgarlo todo por proteger a nuestras vecinas y vecinos".

La alcaldía afirmó que la actuación policial busca atender reportes de seguridad y prevenir riesgos para la población, siempre con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.