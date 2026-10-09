Detienen a dos hombres armados tras persecución en la Cuauhtémoc
La movilización policíaca terminó con el choque de la camioneta de lujo, en la que escapaban los dos hombres, contra una patrulla
Tras una persecución que culminó en la colonia Guerrero, elementos de la Policía Auxiliar Blindar Cuauhtémoc detuvieron a dos hombres que presuntamente realizaron disparos de arma de fuego en la colonia Tabacalera; por estos hechos, dos uniformados resultaron lesionados.
De acuerdo con el parte oficial, el reporte de detonaciones movilizó a los policías auxiliares, quienes localizaron a los sujetos a bordo de una camioneta Mercedes Benz gris, ubicada en el cruce de las calles Guerrero y Marte, quienes, al notar la presencia policial, intentaron huir.
Los uniformados les dieron seguimiento y lograron cerrarles el paso en el cruce de Guerrero y Marte, en la colonia Guerrero. El encontronazo provocó una colisión que permitió concretar la detención de ambos hombres.
Durante la intervención, dos policías auxiliares resultaron lesionados, paramédicos de Protección Civil de la demarcación les brindaron la atención inicial, posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega confirmó los hechos en sus redes sociales y reconoció el trabajo de los efectivos.
Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y alguien dispuesto a arriesgarlo todo por proteger a nuestras vecinas y vecinos".
La alcaldía afirmó que la actuación policial busca atender reportes de seguridad y prevenir riesgos para la población, siempre con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.