SEGIAGUA se deslinda de socavón en Tlatelolco; obra es de la alcaldía Cuauhtémoc

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México precisó que los trabajos en la colonia Tlatelolco, donde se registró el accidente de un automóvil particular esta mañana, en el que un vehículo cayó en un socavón, no forman parte de sus proyectos ni ejecuciones.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el incidente ocurrió cuando un vehículo particular cayó dentro de una oquedad generada por obras en la zona. Ante los hechos, se aclaró de manera puntual que dicha intervención infraestructura es responsabilidad exclusiva de las autoridades locales.

Los trabajos que se llevan a cabo en la colonia Tlatelolco, donde ocurrió un incidente esta mañana en el que un vehículo particular cayó a una oquedad no corresponde a obras o acciones que ejecute esta dependencia", precisó la SEGIAGUA a través de su comunicado.

Asimismo, la entidad detalló que el proyecto en curso está adscrito al área correspondiente del gobierno de la demarcación.

La obra en cuestión está a cargo del área de Servicios Urbanos de la alcaldía Cuauhtémoc, demarcación que ya estableció contacto con la persona afectada para dar seguimiento correspondiente", añadió el reporte institucional.

Tras registrarse el percance en el lugar de las obras, diversos cuerpos de auxilio se desplazaron a la zona. Las autoridades locales continúan con el seguimiento del caso y la supervisión de los trabajos de infraestructura vial en la zona.