Diputados de CDMX proponen Sellado Automático de Antecedentes Penales

Diputados del Congreso de la Ciudad de México propusieron la iniciativa de Ley de Sellado Automático de Antecedentes Penales (SAAP), la cual no plantea borrar ni eliminar los antecedentes penales, sino limitar su uso en trámites administrativos y procesos de contratación laboral, mientras que las autoridades de seguridad y justicia conservarán el acceso íntegro a los registros.

Hoy los antecedentes penales se han convertido en una barrera que impide el acceso al empleo formal y a oportunidades básicas. Nueve de cada diez personas que salen de prisión no encuentran trabajo formal por su historial penal. Eso no fortalece la seguridad, la debilita y es caldo de cultivo para la reincidencia”, señaló la diputada Rebeca Peralta.

Sin reincidencias

Darán oportunidades de empleo a personas en libertad condicional

La legisladora explicó que el SAAP aplicaría únicamente a personas que hayan cumplido su pena y que no hayan reincidido durante un periodo determinado. Para delitos no graves y de bajo impacto, el plazo será de cuatro años sin reincidir; en tanto, para delitos no violentos de mayor afectación, el plazo será de ocho años.

La diputada subrayó que la iniciativa excluye de manera expresa los delitos graves, entre ellos los delitos sexuales, los cometidos contra niñas, niños y adolescentes, feminicidio, secuestro, delincuencia organizada y cualquier delito cometido con violencia.

No puede haber seguridad duradera sin reinserción, y el sistema de justicia mexicano no puede seguir castigando de manera permanente a personas que ya cumplieron su condena y han demostrado, con hechos, que no reinciden”, enfatizó.

El sellado o suspensión ya existe en otros países

Destacó que modelos similares ya operan con éxito en países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, donde el sellado o suspensión de antecedentes ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la reincidencia.

El hombre tiene derecho a libertad condicional

En México no existe actualmente una figura legal de este tipo, por lo que la Ciudad de México tiene hoy la oportunidad de convertirse en la primera entidad del país en dar un cambio de fondo en la forma de entender y regular la reinserción social”, remarcó.

Finalmente, añadió que esta iniciativa representa un paso decisivo hacia una política de seguridad más inteligente y humana, en donde la reinserción sea considerada como una inversión en seguridad, justicia y cohesión social.

