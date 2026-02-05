Diputado Gerardo González niega que juegue papel de “Juanito”

“Yo no soy ningún Juanito” dijo en entrevista en el Congreso de la Ciudad de México el diputado local de Morena, Gerardo González García, después de anunciar que presentará su solicitud de licencia, pues llegó a un acuerdo con el diputado suplente, Víctor Hugo Lobo, para que éste ocupe la curul.

“El acuerdo es que de lo que sobra del periodo ordinario de sesiones él va a desempeñar la mitad, y yo voy a desempeñar la otra mitad del tiempo”, explicó González García.

Al ser cuestionado sobre si ya era un hecho su regreso como legislador, su respuesta fue: “Seguramente por aquí nos vamos a ver, siempre trabajando a favor de nuestro pueblo, a favor de la democracia y sin perder de vista que somos parte de nuestro pueblo”.

Sobre lo expuesto el martes pasado por el diputado Royfid Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, quien declaró que Morena ya no debe recurrir a la figura del “Juanito”, donde quien hace campaña y es titular de una curul, para después ceder su lugar al suplente por cuestiones políticas, González García lo negó.

“Yo no soy un Juanito, simplemente soy un ciudadano más, soy doctor en física, presea Lázaro Cárdenas del glorioso Instituto Politécnico Nacional a nivel posgrado en el área de ingeniería físico-matemáticas, con el debido respeto yo no soy ningún Juanito, tenemos el respeto de nuestros vecinos, de nuestro pueblo y en esa medida nos conducimos”.

Así lo dijo García González, quien presentó el posicionamiento de Morena en la sesión solemne por el aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917.

*DRR*