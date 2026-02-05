Caen 4 en CDMX: Con perfiles falsos anunciaban autos en Marketplace

Elementos policiacos detuvieron a cuatro integrantes de un grupo delictivo dedicado al fraude y robo en la compra de vehículos por redes sociales, luego de despojar de 120 mil pesos y dos teléfonos celulares a un comprador y a su hijo en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Los detenidos fueron identificados como Ludwin Kevin “N”, de 22 años, alias “El Kevin”; Brayan Adrián “N”, de 26 años, alias “El Becerro”; Carlos “N”, de 57 años, alias “El Gigí”; y Joshua “N”, de 21 años, quienes operaban principalmente en la colonia Ejército Constitucionalista.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes utilizaban perfiles falsos en Facebook Marketplace para anunciar vehículos en venta. Una vez que concretaban citas con las víctimas en la alcaldía Iztapalapa, las amagaban con armas de fuego para despojarlas de dinero en efectivo y objetos de valor

Su último atraco fue el 25 de enero pasado, cuando un comprador y su hijo fueron despojados de 120 mil pesos y dos teléfonos celulares durante una supuesta compra-venta de un vehículo. En seguimiento al caso, el 29 de enero fue detenido un primer implicado, lo que permitió identificar los domicilios utilizados por el grupo como centros de operación.

Cateos resultan en detenciones

Detenidos en CDMX por fraude y robo. Especial

Con los datos de prueba obtenidos, un juez de control autorizó cateos en dos inmuebles ubicados en la colonia Ejército Constitucionalista. En el primer domicilio fueron detenidos dos hombres y se aseguraron 59 dosis de marihuana, además de dos pares de placas, una tarjeta de circulación y una placa VIN, todos con reporte de robo activo.

En el segundo inmueble fueron detenidos otros dos hombres. En el lugar se aseguraron 140 dosis de marihuana, dos placas de circulación, dos identificaciones vehiculares, así como tres identificaciones oficiales y una licencia de conducir presuntamente falsas.

De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos citaba a las víctimas y las amenazaba para cometer el robo, mientras que el otro fungía como vigilante.

Capturados van al Ministerior Público

Detenidos en CDMX por fraude y robo. Especial

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Seguimos trabajando en conjunto con la @FiscaliaCDMX y las instancias del @GabSeguridadMX para identificar y detener a todos los involucrados en este delito, atender las denuncias ciudadanas y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, fue parte del mensaje que publicó en redes sociales el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, tras dar a conocer las detenciones.

