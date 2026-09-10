Contrataron a Leticia para cuidar a una abuelita con demencia senil, pero la golpeaba

Doña Herlinda tenía 96 años, padecía demencia senil y necesitaba cuidados constantes. Su familia había confiado esa tarea a una mujer contratada precisamente para protegerla, pero las imágenes que llegaron a redes sociales mostraron una escena completamente distinta. La adulta mayor, en silla de ruedas, era jalada del cabello y golpeada en la cabeza.

El caso ocurrió en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Leticia “H”, de 59 años, señalada como probable responsable de agredir físicamente a la mujer.

Ya detuvieron a la mend… tipa que golpeaba a una viejita”, señaló el periodista especializado en temas de seguridad Carlos Jiménez, C4, al dar a conocer el caso y compartir el video de la agresión.

En las imágenes difundidas se observa a Leticia, quien presuntamente estaba encargada del cuidado de Doña Herlinda, jalarla del cabello y golpearla en la cabeza. El video convirtió en evidencia pública una situación que, hasta ese momento, ocurría dentro del ámbito de los cuidados de una adulta mayor vulnerable.

La familia había confiado en ella para cuidarla

De acuerdo con lo informado sobre el caso, el hijo de Doña Herlinda confirmó que su madre padecía demencia senil y que había contratado a Leticia “H” para encargarse de sus cuidados.

La confianza depositada en la cuidadora adquiere especial relevancia debido a las condiciones de la mujer de 96 años, quien además de su edad avanzada se encontraba en silla de ruedas y requería asistencia.

La escena captada en video contrasta con la función para la que, según el familiar, había sido contratada Leticia: acompañar y cuidar a una persona que por sus condiciones no podía valerse completamente por sí misma.

Una llamada alertó a los policías

La intervención de las autoridades comenzó después de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico informaron a los policías sobre una emergencia relacionada con agresiones en el cruce de Juan A. Mateos y José Sotero Castañeda.

Los uniformados acudieron al lugar y una persona señaló a Leticia “H” como “la responsable de golpear a una adulta mayor que se encontraba en una silla de ruedas”.

Ante la situación, los policías solicitaron servicios médicos para valorar a Doña Herlinda.

Paramédicos que llegaron al sitio atendieron a la mujer de 96 años y determinaron que presentaba policontusiones, aunque no fue necesario trasladarla a un hospital.

Después de conocer lo ocurrido, el familiar manifestó su intención de proceder legalmente contra la mujer señalada.

Los policías detuvieron a Leticia “H”, le informaron sus derechos constitucionales y posteriormente la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica.