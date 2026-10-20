Proponen crear red de salud mental que garantice atención y continuidad

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Lizzette Salgado, presentó una iniciativa para actualizar la legislación de salud mental de la Ciudad de México, para construir una red de atención que responda a las necesidades de las personas, desde la prevención y el primer contacto hasta la atención especializada, las crisis y el seguimiento.

La Ciudad tiene programas, instituciones y servicios, pero eso no garantiza que una persona encuentre la atención que necesita”, detalló Salgado.

La propuesta plantea integrar plenamente la salud mental al sistema de salud de la Ciudad, lo que evitaría que funcione como un conjunto de programas o servicios aislados.

Además, propone identificar dónde hacen falta especialistas, infraestructura, medicamentos y capacidad de atención, para que esa información se utilice en la planeación y asignación de recursos.

Un derecho que sólo existe en la ley no es suficiente. Necesitamos que cuando una persona pida ayuda encuentre atención y una ruta para continuarla”, explicó.

Para llevar a cabo estas propuestas la diputada del PAN propuso reformar la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México y crear el Instituto de Salud Mental de la Ciudad de México.