Exige Tabe cumplimiento de obras de mitigación en MH para autorizar ocupación inmobiliaria

La Alcaldía Miguel Hidalgo garantizó la supervisión de 10 grandes desarrollos inmobiliarios para exigir el cumplimiento de sus obras de mitigación adeudadas, proyectos cuya inversión equivale a 600 millones de pesos y representa el presupuesto total de obras de un trienio.

El alcalde Mauricio Tabe informó que entre las intervenciones logradas destaca la renovación de 5 mil 200 metros cuadrados de senderos en el Parque Jaime Torres Bodet y más de 4 mil metros cuadrados de banquetas con seis cruces seguros en Lomas de Chapultepec. A estas acciones se suma la repavimentación en Lago Alberto por parte del desarrollo BeGrand, trabajos integrales en Presa Falcón, proyectos en Sur 128 y la colonia América, así como el seguimiento de los compromisos adquiridos por Grupo Carso y Munet.

El edil advirtió que la administración local mantendrá una postura firme frente a los desarrolladores al señalar que las mitigaciones no son un favor, sino una obligación legal para compensar el impacto urbano en las colonias.

Tabe fue enfático respecto a las consecuencias para las empresas que pretendan evadir sus compromisos: “Hemos sido muy claros, no hay arreglos en lo oscurito, el interés es el bien público, el bien común. Si pretenden llegar a sobornar a un funcionario público y hacerse guajes con las obras públicas que tienen que hacer, nos vamos hasta las últimas consecuencias”.

Asimismo, reiteró que aquellas edificaciones que incumplan los trabajos no obtendrán las licencias de uso y ocupación: “Si no cumplen con sus mitigaciones no les vamos a liberar su ocupación, no se les va a dar el trámite, o cumplen o no se van a poder ocupar los inmuebles”.

En el marco de este balance presentado junto a directivos de Desarrollo Urbano y Asuntos Jurídicos de la demarcación, el alcalde instó al Congreso de la Ciudad de México a dictaminar la iniciativa planteada por su gobierno para reformar el marco normativo local.

La propuesta busca obligar a los empresarios a destinar al menos el 4% del monto total de inversión de cada proyecto a obras de mitigación, contemplando la suspensión inmediata de los trabajos en caso de no saldar el pago en la Tesorería tras un año de haber registrado la manifestación de construcción.

Tabe sostuvo que la demarcación mantendrá sus puertas abiertas a las inversiones privadas siempre que se apeguen al orden y a reglas claras.