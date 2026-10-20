Proponen regular servicio de defensoría pública en CDMX

Para crear el marco jurídico que regule la prestación de los servicios de defensa pública por parte de un organismo constitucional autónomo, el diputado Mario Sánchez Flores, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para expedir la Ley del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México.

Sánchez destacó que la defensa pública debe garantizarse como un derecho de la ciudadanía, no entenderse como un favor del Estado, especialmente para quienes carecen de recursos económicos para contratar representación legal.

Cuando una persona necesita justicia, no busca explicaciones sobre el gobierno; necesita que alguien la escuche, oriente y defienda”, dijo el diputado del PAN.

Explicó que su propuesta contempla dotar a dicho instituto de autonomía técnica, de gestión, funcional, presupuestal y financiera, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.

Y establece que su dirección sea seleccionada mediante un procedimiento público, con participación ciudadana, con un sistema de seguimiento individualizado de los casos; mecanismos para presentar quejas por deficiencias en el servicio y un servicio profesional de carrera que impulse la capacitación continua.

En tribuna, Sánchez destacó que el Artículo 51 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece la creación de un Instituto de Defensoría Pública autónomo, especializado e imparcial, por lo que su iniciativa busca avanzar en el cumplimiento de este mandato.

Aclaró que con el Instituto de la Defensoría Pública capitalina se pretende garantizar la protección de las víctimas, en particular los grupos vulnerables de la población que carecen de recursos para los procesos de justicia.