Mesa Directiva del Congreso turna a comisiones cuatro iniciativas de Brugada

La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó a comisiones las cuatro iniciativas que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, envió al legislativo la semana pasada, para que se analicen, dictaminen y se voten en el pleno.

La presidenta de la Mesa Directiva, Olivia Garza, anunció el 15 de octubre pasado que una vez recibidas las iniciativas, las comisiones legislativas contarán con 45 días hábiles para elaborar los dictámenes, con la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta 45 días hábiles, que deberán fundamentar y estará sujeta a la aprobación del Pleno.

Explicó que las personas interesadas en proponer modificaciones a las iniciativas podrán hacerlo en un periodo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la publicación de las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria.

Durante ese lapso, las propuestas no podrán ser dictaminadas y las observaciones recibidas deberán ser consideradas en el proceso legislativo.

La iniciativa que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Civil capitalino y que expide la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles para la Ciudad de México fue turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda y la de Administración y Procuración de Justicia.

La propuesta que reformaría y adicionaría diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de educación inicial, se remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial.

La iniciativa que busca expedir la Ley de Salud Mental, Bienestar Emocional y Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas, que abroga la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, fue turnada a la Comisión de Salud.

Y la iniciativa que reforma, adiciona y deroga varias disposiciones de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México se turnó a la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública.