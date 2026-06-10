A un día del Mundial, se esperan varias marchas y manifestaciones en CDMX
Este miércoles 10 de junio y a un día del esperado inicio del Mundial en la Ciudad de México, se tienen contempladas marchas y manifestaciones a lo largo del día.
Este miércoles 10 de junio y a un día del esperado inicio del Mundial en la Ciudad de México, se tienen contempladas 3 marchas y 16 manifestaciones a lo largo del día y en diversas zonas; la SSC informó que dos movilizaciones podrían provocar afectaciones viales importantes:
MARCHAS
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
10:00 horas: Maestras y maestros partirán de la Torre del Caballito rumbo a la Secretaría de Gobernación. Se prevén afectaciones en Paseo de la Reforma. Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte.
A las 16:00 horas: Integrantes del Comité 68 Prolibertades Democráticas se concentrarán en las inmediaciones del Metro Normal. Posibles afectaciones en Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central. Alternativas: Circuito Interior, Marina Nacional, Ejes 1, 2 y 3 Norte, así como Avenida Chapultepec.
Comité 68 Prolibertades Democráticas
Hora: 16:00.
Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Santo Tomás del IPN, Manuel Carpio y Plan de Ayala, alcaldía Miguel Hidalgo.
Destino: Zócalo capitalino.
Demanda: Marcha "¡Ni Perdón, Ni Olvido!" por el 55 aniversario del Halconazo y en solidaridad con luchas magisteriales, estudiantiles y obreras.
Alternativas viales: Circuito Interior, Marina Nacional, Eje 1 Norte, Eje 2 Norte, Avenida Chapultepec y Avenida de los Insurgentes.
Colectiva Glorieta de las y los Desaparecidos
Hora: 19:00.
Lugar: Estación Registro Federal del Tren Ligero, Calzada de Tlalpan, alcaldía Coyoacán.
Destino: Estadio Ciudad de México.
Demanda: "Iluminemos la Búsqueda", caminata de antorchas para visibilizar la problemática de desapariciones en México.
Alternativas viales: Calzada Acoxpa, División del Norte, Canal de Miramontes, Periférico Sur y Avenida Aztecas.
MANIFESTACIONES
Sindicato Mexicano de Salud
Hora: 09:00.
Lugar: Oficinas centrales del IMSS-Bienestar, Insurgentes Centro 1940, alcaldía Álvaro Obregón.
Demanda: Respeto a derechos y prestaciones laborales.
Alternativas viales: Barranca del Muerto, Revolución, Patriotismo e Insurgentes Sur.
Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura
Hora: 09:30.
Lugar: Secretaría de Cultura, Paseo de la Reforma 175.
Demanda: Información sobre incremento salarial.
Alternativas viales: Circuito Interior, Río Tíber, Insurgentes y Avenida Chapultepec.
Colectivo Ocupa Graff-Ica México
Hora: 10:00.
Lugar: Puente de la estación Perisur del Metrobús.
Demanda: Actividad "Graffiti Antimundial".
Alternativas viales: Periférico Sur, Avenida del Imán y Avenida del Delfín Madrigal.
Familiares y Amigos de Víctima de un Hecho de Tránsito
Hora: 10:00.
Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Doctor Lavista 114.
Demanda: Exigen justicia por presunto homicidio culposo.
Alternativas viales: Eje 2 Sur, Doctor Río de la Loza y Fray Servando.
Familias Desalojadas de República de Cuba 11
Hora: 10:30.
Lugar: Congreso de la Ciudad de México.
Demanda: Reforma sobre rentas justas.
Alternativas viales: Eje Central, República de Venezuela y Circunvalación.
Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa
Hora: 11:00.
Lugar: Hemiciclo a Juárez.
Demanda: Exigen avances en la investigación de la desaparición de los normalistas.
Alternativas viales: Balderas, Avenida Hidalgo, Eje Central y Doctor Río de la Loza.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Hora: 11:30.
Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México.
Demanda: Seguimiento a audiencia por feminicidio.
Alternativas viales: Eje 2 Sur, Doctor Río de la Loza y Fray Servando.
Familiares y Amigos de Víctima de Presunto Feminicidio
Hora: 11:40.
Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México.
Demanda: Exigen que el caso sea investigado como feminicidio.
Alternativas viales: Eje 2 Sur, Doctor Río de la Loza y Fray Servando.
Colectivo Vivas en Memoria
Hora: 13:00.
Lugar: Metro Viaducto.
Demanda: Colocación de fichas de búsqueda y murales.
Alternativas viales: Eje 3 Sur, Xola y Eje Central.
Frente Estudiantil Interuniversitario Revolucionario
Hora: 15:00.
Lugar: Metro Normal.
Demanda: Tarifa preferencial para estudiantes y movilidad digna.
Alternativas viales: Marina Nacional, Circuito Interior, Eje 2 Norte y México-Tacuba.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
Hora: 16:00.
Lugar: Biblioteca de las Revoluciones de México, San Ángel.
Demanda: Foro sobre el Halconazo.
Alternativas viales: Revolución, Altavista e Insurgentes Sur.
Sindicato Mexicano de Electricistas
Hora: 16:00.
Lugar: Metro Normal.
Demanda: Integrarse a la marcha del Comité 68.
Alternativas viales: Marina Nacional, Circuito Interior, Eje 2 Norte y México-Tacuba.
Comunidad Estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM
Hora: 18:00.
Lugar: Museo Nacional de las Intervenciones.
Demanda: Integrarse a la Caminata de las Antorchas.
Alternativas viales: División del Norte, Tlalpan y Río Churubusco.
Graffiti Colectivo Antimundialista
Hora: 20:00.
Lugar: Metro Chabacano y Jardín Flotante Tlallipan.
Demanda: Pinta masiva contra la organización del Mundial 2026.
Alternativas viales: Fray Servando, Viaducto, Isabel la Católica y Eje Central.
Casa Ojala Ojala MX
Hora: 20:30.
Lugar: Jardín de Lluvia, Santa Úrsula Coapa.
Demanda: Inauguración del anti mural "Agua es la Vida".
Alternativas viales: Periférico Sur, Acoxpa y Canal de Miramontes.
Liberum A.C.
Hora: Durante el día.
Lugar: Monumento a la Revolución.
Demanda: Volanteo sobre protección animal y medio ambiente.
Alternativas viales: Insurgentes, Avenida Chapultepec y Circuito Interior.