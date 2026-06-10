A un día del Mundial, se esperan varias marchas y manifestaciones en CDMX

Este miércoles 10 de junio y a un día del esperado inicio del Mundial en la Ciudad de México, se tienen contempladas 3 marchas y 16 manifestaciones a lo largo del día y en diversas zonas; la SSC informó que dos movilizaciones podrían provocar afectaciones viales importantes:

MARCHAS

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

10:00 horas: Maestras y maestros partirán de la Torre del Caballito rumbo a la Secretaría de Gobernación. Se prevén afectaciones en Paseo de la Reforma. Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte.

La CNTE reactivará este miércoles la mesa de diálogo, en medio de un escenario de movilización y a solo un día de la inauguración del Mundial de Futbol. Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib

A las 16:00 horas: Integrantes del Comité 68 Prolibertades Democráticas se concentrarán en las inmediaciones del Metro Normal. Posibles afectaciones en Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central. Alternativas: Circuito Interior, Marina Nacional, Ejes 1, 2 y 3 Norte, así como Avenida Chapultepec.

Comité 68 Prolibertades Democráticas

Hora: 16:00.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marchan Cuartoscuro

Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Santo Tomás del IPN, Manuel Carpio y Plan de Ayala, alcaldía Miguel Hidalgo.

Destino: Zócalo capitalino.

Demanda: Marcha "¡Ni Perdón, Ni Olvido!" por el 55 aniversario del Halconazo y en solidaridad con luchas magisteriales, estudiantiles y obreras.

Alternativas viales: Circuito Interior, Marina Nacional, Eje 1 Norte, Eje 2 Norte, Avenida Chapultepec y Avenida de los Insurgentes.

Colectiva Glorieta de las y los Desaparecidos

Hora: 19:00.

El Estadio Ciudad de México y el Zócalo serán escenarios de protesta por la crisis de desapariciones. Especial

Lugar: Estación Registro Federal del Tren Ligero, Calzada de Tlalpan, alcaldía Coyoacán.

Destino: Estadio Ciudad de México.

Demanda: "Iluminemos la Búsqueda", caminata de antorchas para visibilizar la problemática de desapariciones en México.

Alternativas viales: Calzada Acoxpa, División del Norte, Canal de Miramontes, Periférico Sur y Avenida Aztecas.

MANIFESTACIONES

Sindicato Mexicano de Salud

Hora: 09:00.

Lugar: Oficinas centrales del IMSS-Bienestar, Insurgentes Centro 1940, alcaldía Álvaro Obregón.

Demanda: Respeto a derechos y prestaciones laborales.

Alternativas viales: Barranca del Muerto, Revolución, Patriotismo e Insurgentes Sur.

Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura

Hora: 09:30.

Lugar: Secretaría de Cultura, Paseo de la Reforma 175.

Demanda: Información sobre incremento salarial.

Alternativas viales: Circuito Interior, Río Tíber, Insurgentes y Avenida Chapultepec.

Colectivo Ocupa Graff-Ica México

Hora: 10:00.

Lugar: Puente de la estación Perisur del Metrobús.

Demanda: Actividad "Graffiti Antimundial".

Alternativas viales: Periférico Sur, Avenida del Imán y Avenida del Delfín Madrigal.

Familiares y Amigos de Víctima de un Hecho de Tránsito

Hora: 10:00.

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Doctor Lavista 114.

Demanda: Exigen justicia por presunto homicidio culposo.

Alternativas viales: Eje 2 Sur, Doctor Río de la Loza y Fray Servando.

Familias Desalojadas de República de Cuba 11

Hora: 10:30.

Lugar: Congreso de la Ciudad de México.

Demanda: Reforma sobre rentas justas.

Alternativas viales: Eje Central, República de Venezuela y Circunvalación.

Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa

Hora: 11:00.

Lugar: Hemiciclo a Juárez.

Demanda: Exigen avances en la investigación de la desaparición de los normalistas.

Alternativas viales: Balderas, Avenida Hidalgo, Eje Central y Doctor Río de la Loza.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Hora: 11:30.

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México.

Demanda: Seguimiento a audiencia por feminicidio.

Alternativas viales: Eje 2 Sur, Doctor Río de la Loza y Fray Servando.

Familiares y Amigos de Víctima de Presunto Feminicidio

Hora: 11:40.

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México.

Demanda: Exigen que el caso sea investigado como feminicidio.

Alternativas viales: Eje 2 Sur, Doctor Río de la Loza y Fray Servando.

Colectivo Vivas en Memoria

Hora: 13:00.

Lugar: Metro Viaducto.

Demanda: Colocación de fichas de búsqueda y murales.

Alternativas viales: Eje 3 Sur, Xola y Eje Central.

Frente Estudiantil Interuniversitario Revolucionario

Hora: 15:00.

Lugar: Metro Normal.

Demanda: Tarifa preferencial para estudiantes y movilidad digna.

Alternativas viales: Marina Nacional, Circuito Interior, Eje 2 Norte y México-Tacuba.

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Hora: 16:00.

Lugar: Biblioteca de las Revoluciones de México, San Ángel.

Demanda: Foro sobre el Halconazo.

Alternativas viales: Revolución, Altavista e Insurgentes Sur.

Sindicato Mexicano de Electricistas

Hora: 16:00.

Lugar: Metro Normal.

Demanda: Integrarse a la marcha del Comité 68.

Alternativas viales: Marina Nacional, Circuito Interior, Eje 2 Norte y México-Tacuba.

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM

Hora: 18:00.

Lugar: Museo Nacional de las Intervenciones.

Demanda: Integrarse a la Caminata de las Antorchas.

Alternativas viales: División del Norte, Tlalpan y Río Churubusco.

Graffiti Colectivo Antimundialista

Hora: 20:00.

Lugar: Metro Chabacano y Jardín Flotante Tlallipan.

Demanda: Pinta masiva contra la organización del Mundial 2026.

Alternativas viales: Fray Servando, Viaducto, Isabel la Católica y Eje Central.

Casa Ojala Ojala MX

Hora: 20:30.

Lugar: Jardín de Lluvia, Santa Úrsula Coapa.

Demanda: Inauguración del anti mural "Agua es la Vida".

Alternativas viales: Periférico Sur, Acoxpa y Canal de Miramontes.

Liberum A.C.

Hora: Durante el día.

Lugar: Monumento a la Revolución.

Demanda: Volanteo sobre protección animal y medio ambiente.

Alternativas viales: Insurgentes, Avenida Chapultepec y Circuito Interior.