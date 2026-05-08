Cae integrante de 'Los Malportados' en Azcapotzalco, CDMX

Elementos policiacos detuvieron a Víctor Manuel "N", integrante del grupo delictivo "Los Malportados" que opera principalmente en la zona poniente, en Azcapotzalco, dedicado a la extorsión, narcomenudeo y homicidio.

"#Importante | Resultado del reforzamiento de seguridad en @AzcapotzalcoMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Víctor Manuel "N", presunto integrante de una célula delictiva vinculada al triple homicidio ocurrido el pasado 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa".

Extorsión y narcomenudeo

"Fue detenido durante un patrullaje preventivo en la colonia #SanSebastián en posesión de dosis de aparente droga y un arma de fuego corta abastecida con 10 cartuchos útiles. Asimismo, se investiga su probable relación con un grupo delictivo dedicado a la #Extorsión y el narcomenudeo en la zona".

"No daremos ni un paso atrás en el combate a los delitos de alto impacto, la desarticulación de células delictivas y la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz", informó el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez en sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban patrullajes en la colonia San Sebastián, cuando se percataron que en la esquina de la calle Privada de Acalotenco, había una persona en actitud inusual la cual al notar la presencia policial arrojó un objeto al piso y comenzó a correr.

En una rápida acción, la interceptaron metros adelante y en apego con el protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron una mochila tipo cangurera que contenía un arma de fuego corta con un cargador y 10 cartuchos útiles. Además, en la bolsa de plástico que arrojó le hallaron 20 dosis de una hierba verde y seca con las características de la marihuana y 13 envoltorios con una sustancia parecida al crystal.

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