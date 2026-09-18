Detienen a presunto integrante de “La Unión Tepito” en Coyoacán

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó la captura y vinculación a proceso de Brian “N”, señalado como probable integrante de la célula delictiva “UJ40”, vinculada con La Unión Tepito, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la investigación, la noche del 3 de enero de 2026 la víctima se encontraba en una romería en la colonia El Rosario, alcaldía Xochimilco, cuando tres hombres se aproximaron. Uno de ellos habría tomado un cuchillo de un puesto y agredido a la víctima, quien posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

El análisis de videograbaciones del C5 y el reconocimiento de un testigo permitieron identificar a Brian “N” como el presunto agresor. Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

El 11 de septiembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron al imputado en la alcaldía Coyoacán, trasladándolo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Durante la audiencia del 17 de septiembre, la Fiscalía presentó los datos de prueba y obtuvo la vinculación a proceso de Brian “N”, quien permanecerá en prisión preventiva. El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJ-CDMX continúa con las indagatorias para identificar y detener a las demás personas que habrían participado en el homicidio, con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido y garantizar justicia a la víctima y sus familiares.

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Brian “N” será considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.